Panthers - Golden Knights: la suite ce soir

Les Panthers de la Floride rebondiront-ils pour créer l’égalité 1-1 ou laisseront-ils plutôt les Golden Knights de Vegas prendre l’avance 2-0 dans la finale de la Coupe Stanley?

C’est ce que nous saurons ce soir alors que sera présenté le deuxième match du tour ultime au T-Mobile Arena. À voir à compter de 20h à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

Même s’ils ont offert une forte opposition aux champions de l’Association de l’Ouest en lever de rideau de la série, samedi, les Panthers ont été vaincus par la marque de 5-2. Ils espèrent que l’histoire se répétera, eux qui ont remporté chaque deuxième match depuis le début des séries.

L’entraîneur-chef Paul Maurice a tenu à lancer un appel au calme après la défaite. Il a rappelé que, malgré le résultat, l’affrontement initial était serré et que les Panthers sont déjà passés par là au premier tour contre les Bruins de Boston, qui menaient 3-1 avant d’être éliminés en sept rencontres.

«C’était serré. Comme toutes les équipes, nous avons commis des erreurs. Nous avons aussi perdu le premier match contre Boston, mais nous sommes revenus meilleurs plus tard dans la série», a souligné Maurice.

Les Panthers ont d’ailleurs souvent prouvé qu’ils peuvent gagner à l’étranger. Ils montrent un dossier de 8-2 sur les patinoires adverses depuis le début du tournoi printanier.

Le mot d'ordre : discipline

Pour augmenter leurs chances de succès, ils devront cette fois se tenir loin du banc des pénalités. Ils ont écopé de 11 punitions dans le premier match, comparativement à cinq pour les Golden Knights, qui ont inscrit deux de leurs cinq buts en supériorité numérique.

De leur côté, les Golden Knights ont appris de leur première expérience. En 2018, à leur saison inaugurale, ils avaient remporté le premier match de la finale contre les Capitals de Washington, mais avaient échappé les quatre suivants, dont le dernier devant leurs partisans.

Le groupe est plus mature aujourd’hui, selon l’attaquant québécois Jonathan Marchessault, qui est en feu avec 10 buts à ses 11 derniers matchs.

«À l’époque, on affrontait Washington et on se disait que ce serait facile. Ils n’avaient jamais gagné la coupe. Je te dirais qu’on respecte beaucoup plus notre adversaire cette année. Personnellement, j’aborde cette finale avec beaucoup plus d’humilité et de maturité qu’en 2018.»