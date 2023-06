Nathan Gaucher raconte le discours inspirant de Patrick Roy

Qu’est-ce que Patrick Roy a bien pu dire dans le vestiaire pour motiver ses Remparts de Québec avant de remporter la Coupe Memorial, dimanche soir?

Sur la patinoire après la conquête, les joueurs ont confié aux journalistes qu’ils ont été fouettés par un inspirant discours de Roy. En entrevue à JiC, lundi, l’attaquant des Remparts Nathan Gaucher a révélé plus de détails sur la scène.

«En gros, tout ce qu’il disait, c’est qu’il est arrivé ici il y a cinq ans et qu’il n’avait pas à accepter ce défi. Son père lui avait dit : "Pourquoi Pat, tu fais ça? Tu n’as rien à prouver." Il a enchaîné : "Pourquoi t’avons-nous repêché Nathan? Pour devenir un champion."»

Le retour de Roy à la barre des Remparts en 2018 avait effectivement surpris plus d’un observateur. Deux ans plus tôt, Roy avait renoncé à ses fonctions de vice-président aux opérations hockey et entraîneur-chef de l’Avalanche du Colorado. Roy avait aussi déjà gagné la Coupe Memorial en 2006 avec les Remparts, qu’il avait dirigés de 2005 à 2013.

«C’était juste de ramener un peu la fébrilité en soulignant : "Ça fait cinq ans que je suis ici, ça fait cinq ans qu’on travaille fort, pourquoi ne pas aller en chercher une autre?"», a expliqué Gaucher.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.