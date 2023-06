[EN IMAGES] Les Remparts accueillis en champions à Québec

Quelques dizaines de partisans très matinaux des Remparts se sont présentés à l’aéroport Jean-Lesage pour saluer leurs champions et savourer le grand retour à Québec de la coupe Memorial.

Il était tout près de 6 h 40 lorsque l’avion des Remparts, en provenance de Kamloops, s’est posé au sol. Derrière un grillage, les fidèles ont crié leur fierté, tandis que leurs héros sortaient un à un.

Patrick Roy, qui a probablement dirigé son dernier match lors de l’éclatante victoire de 5-0 en finale face aux Thunderbirds de Seattle, a salué les partisans de la main tandis qu’il était chaleureusement applaudi.

Le bonheur est réellement devenu palpable quand Justin Robidas s’est pointé hors de l’avion avec le précieux trophée, emblème de la suprématie du hockey junior canadien.

Les joueurs avaient évidemment les traits tirés après le long vol, qui fut semble-t-il très calme, selon quelques personnes qui étaient à bord.

Quelques-uns d’entre eux sont venus à la rencontre des partisans avant de repartir en autobus. Nathan Gaucher, notamment, a lancé qu’il se sentait «super bien». On peut le comprendre!

Partisans comblés

Il semble que les festivités en présence des supporteurs se dérouleront plutôt mardi, mais ceux qui étaient sur place aux petites heures tenaient à remercier les conquérants.

Première chose en arrivant à Québec : Manger une bonne poutine Ashton 😍#DeQuébecPourQuébec pic.twitter.com/qV5z9xOIJ2 — 🏆 - Remparts de Québec (@quebec_remparts) June 5, 2023

«On a un grand sentiment d’appartenance envers l’équipe. C’est une grande fierté de savoir qu’on en parle à travers tout le Canada», a confié Benoît Marois, en compagnie de son frère Gaston, qui se souvenait d’avoir accueilli aussi les Nordiques après leur triomphe inattendu du printemps 1982, au retour de Montréal.

«J’étais là aussi à la dernière coupe Memorial en 2006. Radulov a été le joueur le plus dominant, mais l’équipe de cette année est plus complète. Défensivement, c’était vraiment impeccable», a-t-il signalé.

La bonne humeur était bien sûr au rendez-vous, mais les deux frangins se sentaient aussi mélancoliques de voir une page d’histoire qui se tourne.

«C’est probablement le dernier match de Patrick Roy et on ne sait pas trop non plus avec Jacques Tanguay. Il n’y a pas de certitude encore dans le cas de Simon Gagné. C’est comme s’il y a de la nostalgie dans l’air. Au moins, ça se termine vraiment bien. On ne peut pas demander mieux», ont-ils dit.

Travail de longue haleine

Pour André Marcotte, un partisan qui a son billet de saison depuis l’ouverture du Centre Vidéotron, le triomphe des Remparts était le point culminant après des années de labeur.

«C’est un couronnement formidable. On a déjà eu de bonnes équipes, mais on ne se rendait pas jusqu’au bout. Avec l’équipe qu’on avait là, ça ne pouvait pas faire autrement. Ce groupe a été bien construit de A à Z.

«Quant à la suite des choses, je crois qu’ils vont mettre les bonnes personnes aux bonnes places et ça va repartir du bon côté. On va remettre ça parce que Québec a toujours été une ville de champions. Je suis sûr qu’il y aura une belle continuité», a-t-il mentionné.

Pour sa part, Claude Roy, qui trimballait même sa réplique de la coupe Stanley, profitait du moment tout en se préparant à de plus durs lendemains.

On la ramène à Québec ✈️#DeQuébecPourQuébec pic.twitter.com/tMwXcQXQH5 — 🏆 - Remparts de Québec (@quebec_remparts) June 5, 2023

«Je suis fier d’eux autres. C’est une équipe qui nous représente bien à Québec. C’est sûr que si Patrick Roy et Jacques Tanguay partent, ça va nous affecter, mais j’aimerais vraiment que Simon Gagné devienne l’entraîneur-chef des Remparts. On le connaît bien et c’est un bon leader pour Québec.

«Les Remparts ne seront plus comme cette année, mais on ne les lâchera pas», a-t-il assuré.