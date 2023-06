Damar Hamlin sur la couverture de Madden 24?

Le miraculé des Bills de Buffalo Damar Hamlin serait le choix de joueur pour la couverture du jeu vidéo Madden 24 de l’ancien joueur devenu analyste Robert Griffin III.

L’homme de 33 ans a plaidé la cause du footballeur qui a subi un arrêt cardiaque en plein match en janvier dans une série de messages sur son compte Twitter lundi.

«[Cela] célébrerait un moment qui nous a tous réunis pour une fois, quelle que soit l’équipe que vous encouragez», a-t-il notamment écrit.

«[Cela] célébrerait Denny Kellington [l’entraîneur des Bills qui a procuré les premiers soins à Hamlin] et le personnel qui ont sauvé sa vie en détaillant tout le boulot qu’ils ont fait pour le sauver et lui permettre de retourner sur le terrain. C’est important pour les jeunes de savoir tout ça et Madden retient leur attention.»

EA Sports should make Damar Hamlin the Madden 24 Cover Athlete. — Robert Griffin III (@RGIII) June 5, 2023

Le 2 janvier, pendant un match contre les Bengals à Cincinnati, Hamlin a subi un arrêt cardiaque après un contact avec le receveur de passes Tee Higgins. Des manœuvres de réanimation ont été effectuées sur le terrain et le joueur des Bills a ensuite été transporté au centre médical de l’Université de Cincinnati. Après plusieurs jours d’hospitalisation à cet endroit, il a été transféré dans un hôpital de Buffalo et a ensuite obtenu son congé.

En avril, l’athlète de 25 ans a reçu le feu vert des médecins pour reprendre ses activités footballistiques.

Hamlin disputait sa deuxième campagne dans la NFL en 2022. Repêché en sixième ronde de l’encan amateur de 2021, le maraudeur a totalisé 91 plaqués, 1,5 sac du quart et un échappé provoqué en 15 parties la saison dernière.

Electronic Arts, la compagnie qui produit annuellement Madden, a annoncé qu’elle allait dévoiler l’identité du joueur qui aura l’honneur d’être sur la couverture du jeu vidéo mercredi prochain. L’opus 2024 devrait être disponible pour les amateurs en août.