Cole Caufield: c'est réglé!

Cole Caufield restera à Montréal longtemps. Le numéro 22 a écrit son nom au bas d’un pacte de huit ans et 62,8 millions. Il gagnera donc en moyenne 7,85 millions jusqu’en 2030-2031.

• À lire aussi: Prochain contrat: au moins 7 M$ par année pour Cole Caufield

Kent Hughes et Geoff Molson l’avaient dit plus d’une fois depuis la fin de la dernière saison. Ils avaient bon espoir de conclure un contrat assez rapidement avec leur attaquant étoile. Le Canadien a tenu sa promesse en réglant ce dossier plus de trois mois avant l’ouverture de la prochaine saison.

Les Canadiens s'entendent sur les termes d'une prolongation de contrat de huit saisons (2023-2024 à 2030-2031) avec l'attaquant Cole Caufield.#GoHabsGohttps://t.co/eJyx5WUwvr — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) June 5, 2023

Une entente logique

Le Journal avait décortiqué les contrats de six jeunes attaquants étoiles pour offrir des comparaisons plausibles pour le futur pacte de Caufield.

À un salaire moyen de 7,85 millions, le choix de premier tour du CH en 2019 a décroché un pactole à la hauteur des attentes. Il gagnera un peu plus que Dylan Cozens (Sabres de Buffalo) et Matthew Boldy (Wild du Minnesota), mais moins que Tim Stützle (Sénateurs d’Ottawa).

Cozens et Boldy, deux autres choix de premier tour de l’excellente cuvée de 2019, ont accepté des prolongations de contrat de sept ans pour respectivement 7,1 millions et 7 millions.

Le CH a donc trouvé une façon d’enraciner Caufield pour une saison de plus en lui offrant un peu plus d’argent.

Caufield rencontrera les médias lors d’une téléconférence à 13h00.

Un marqueur

À 5 pi 7 po et 174 lb, Caufield est l’un des plus petits joueurs de la LNH. Mais il n’a jamais souffert de sa taille. Il s’est rapidement établi comme l’un des bons marqueurs du circuit.

En 46 matchs l’an dernier, il a marqué 26 buts et récolté 10 passes pour 36 points. Il aurait fort probablement atteint le plateau des 40 buts pour la première fois de sa carrière s’il n’avait pas subi une blessure à l’épaule gauche.

Caufield a vu sa saison prendre fin abruptement en raison d’une opération à l’épaule au mois de janvier dernier.

Le contrat détaillé

Le site Capfriendly.com a rapidement publié les détails de l’entente de Caufield.

2023-2024 : 4,975 millions et 5 millions en bonis

2024-2025 : 4,975 millions et 5 millions en bonis

2025-2026 : 9,975 millions

2026-2027 : 8,705 millions

2027-2028 : 6,215 millions

2028-2029 : 5,985 millions et clause de non-échange avec 15 équipes

2029-2030 : 5,985 millions et clause de non-échange avec 10 équipes

2030-2031 : 5,985 millions et clause de non-échange avec 5 équipes