Alex DeBrincat encore échangé?

Les Sénateurs d’Ottawa évalueraient l’option d’échanger l’attaquant Alex DeBrincat, qu’ils avaient obtenu dans une transaction il y a moins d’un an.

C’est ce qu’avançait l’expert hockey du réseau Sportsnet Elliotte Friedman lundi.

DeBrincat pourrait devenir joueur autonome avec compensation le 1er uillet prochain. Il semble que le patineur veut attendre de savoir qui seront les nouveaux propriétaires des «Sens» avant de prendre une décision sur son avenir avec l’organisation.

À sa première saison à Ottawa, l’Américain de 25 ans a terminé l’année au quatrième rang du club pour les buts (27) et les points (66). Les Sénateurs avaient fait son acquisition des Blackhawks de Chicago le 7 juillet dernier en retour de choix de première et de deuxième ronde en 2022, ainsi que d’une sélection de troisième tour en 2024.

Les «Hawks» avaient sélectionné DeBrincat en deuxième ronde (39e au total) de l’encan amateur de 2016. Il a connu deux campagnes d’au moins 40 buts à Chicago.

«Si nous constatons une absence de progression dans les pourparlers, nous agirons selon notre bonne conscience. Nous serons près du plafond salarial, puis si nous décidons d’aller en arbitrage et qu’il dit ne plus vouloir jouer ici, nous pourrions l’échanger et examiner ce qu’il y a sur le marché», avait déclaré le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, à la chaîne radiophonique TSN 1200 Ottawa la semaine dernière.

En 2022-2023, DeBrincat a conclu une entente de trois ans qui lui a permis de toucher 6,4 millions $ annuellement. Parmi les joueurs comparables dans la Ligue nationale, il y a notamment l’attaquant du Canadien de Montréal Cole Caufield, qui vient tout juste de parapher un contrat de huit ans d’une valeur de 62,8 millions $.