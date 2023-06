Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 5 juin qui valent le détour.

Hockey: Golden Knights de Vegas c. Panthers de la Floride

Les Panthers de la Floride ont offert une belle opposition aux Golden Knights de Vegas lors du premier match de la série finale de la Coupe Stanley, samedi, mais ils se sont inclinés par la marque de 5 à 2. La Floride a remporté chaque deuxième match auquel elle a participé depuis le début des présentes séries éliminatoires. Les hommes de Paul Maurice connaissent beaucoup de succès sur les patinoires adverses lors des présentes séries d’après-saisons. Ils ont un dossier de huit victoires et deux défaites. La formation floridienne est également capable de revenir de l’arrière dans une série, car elle est revenue de l’arrière lorsqu’elle était en retard 3 à 1 lors de la série de premier tour contre les Bruins de Boston. Les Panthers peuvent compter sur un Sergei Bobrovsky qui connaît un excellent tournoi printanier. Le gardien de 34 ans à une fiche de 11 victoires et trois défaites et une moyenne de 2.32.

Prédiction: Victoire des Panthers de la Floride - 2,20

Baseball: Brewers de Milwaukee c. Reds de Cincinnati

Les Brewers de Milwaukee se sont bien repris après avoir perdu leur dernière série contre les Blue Jays de Toronto. La formation du Wisconsin vient de remporter leurs trois derniers duels contre l’un de leurs rivaux de division soit les Reds de Cincinnati. L’offensive des Brewers s’est distinguée lors de leurs trois dernières sorties en produisant un impressionnant total de 20 points. Les hommes de Craig Counsell sont au premier rang de la division Centrale dans la Ligue nationale.

Prédiction: Victoire des Brewers de Milwaukee - 1,95

Tennis: Alexander Zverev c. Grigor Dimitrov

Alexander Zverev (27e joueur mondial) connaît une saison difficile. L’Allemand a atteint les demi-finales à deux reprises cette saison soit à Genève la semaine dernière ainsi qu’à Dubaï en mars dernier. La fatigue joue présentement dans le camp de Zverev, car il a eu besoin de quatre manches afin d’éliminer France Tiafoe. L’athlète de 26 ans a passé 8 h 22 minutes sur les courts depuis le début des Internationaux de France. Son adversaire Grigor Dimitrov est un peu plus reposé que Zverev. Il a éliminé Daniel Altmaier en trois manches et la rencontre a été disputée en un temps de 2 h 07 minutes. Le Bulgare a passé 6 h 50 minutes sur les terrains depuis le début de la compétition.

Prédiction: Victoire de Grigor Dimitrov - 2,55