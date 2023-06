Palou s'impose à Detroit et conforte sa domination au championnat

Alex Palou (Chip Ganassi) a remporté le Grand Prix de Détroit, 7e épreuve du championnat d'IndyCar dont il est plus que jamais le leader, dimanche dans le Michigan où il a devancé Will Power (Penske) et Felix Rosenqvist (McLaren).

L'Espagnol a tiré son épingle du jeu au terme d'une course assez folle dans les rues de « Motor City », pour ajouter une sixième victoire à son palmarès, la deuxième de la saison.

« Je suis super fier du travail que nous avons fait », s'est félicité Palou, parti en pole et qui mène désormais le classement général avec 51 points d'avance sur son coéquipier Marcus Ericsson.

Vainqueur du championnat en 2021, Palou a réussi à garder les commandes malgré deux drapeaux rouges tardifs, consécutifs à des accidents. Au total, 8 des 27 pilotes engagés n'ont pas terminé la course.

Classement du GP de Détroit:

1. Alex Palou (ESP/Chip Ganassi), les 100 tours en 2h 01 min 58 sec 117/1000e

2. Will Power (AUS/Penske)

3. Felix Rosenqvist (SWE/McLaren)

4. Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi)

5. Alexander Rossi (USA/McLarenà

...

Classement du championnat d'IndyCar:

1. Alex Palou (ESP/Chip Ganassi) 273 pts

2. Marcus Ericsson (SWE/Chip Ganassi) 222

3. Josef Newgarden (USA/Penske) 203

5. Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi) 194

5. Pato O'Ward (MEX/McLaren) 191