Les Remparts remportent la Coupe Memorial!

KAMLOOPS | Les Remparts ont réussi leur dernière danse, tellement, qu'ils sont parvenus à retourner à la maison avec leur prétendante : la Coupe Memorial.

Les hommes de Patrick Roy ont défait de façon convaincante les champions de l'Ouest, les Thunderbirds de Seattle, par la marque de 5 à 0, dimanche soir pour se hisser au sommet de la hiérarchie du hockey junior canadien. Il s’agit d’un premier titre national pour les Diables rouges depuis la conquête de 2006.

Voyez les faits saillants de la rencontre en vidéo principale.

Les Remparts deviennent aussi la dixième équipe dans l’histoire de la LHJMQ à remporter la triple couronne (championnat de la saison régulière, celui des séries et le titre de la Coupe Memorial).

Autre fait notoire : il s’agit de la quatrième édition consécutive de la Coupe Memorial que c’est une équipe de la LHJMQ qui soulève le gros trophée, après les sacres d’Acadie-Bathurst en 2018, Rouyn-Noranda en 2019 et Saint-Jean en 2022. C’est la première fois de l’histoire qu’une ligue remporte quatre fois consécutives ce tournoi pancanadien.

Qu’il se retire ou non, Patrick Roy pourra maintenant se vanter d’avoir remporté deux fois la Coupe Memorial en plus d'un trophée Gilles-Courteau à la barre de l’équipe.

Bon départ des Rouges

Après quart jours de congé, force est d'admettre que la rouille n'a pas été un facteur pour les Remparts en début de match. Les hommes de Patrick Roy ont été la meilleure des deux équipes lors de la première moitié de l'engagement, créant plusieurs chances de marquer. La première est venue du bâton de Pier-Olivier Roy qui, après s'être échappé, n'a pas été en mesure de déjouer Thomas Milic. Quelques instants plus tard, ce fut au tour de Nathan Gaucher et Kassim Gaudet de se retrouver seuls devant le gardien des T-Birds, mais sans succès.

À force de créer des surnombres, les Remparts ont finalement réussi à ouvrir la marque lorsque Gaudet s'est amené en deux contre un avec Vsevolod Komarov, à qui il a remis avant de voir le défenseur russe toucher la cible. Nathan Gaucher s'est aussi fait complice sur le premier but du tournoi de l'espoir des Sabres de Buffalo.

Comme ils l’ont fait toute la saison, les Diables rouges ont rendu la vie très difficile à leurs adversaires en attaque. Étanches et responsables, l’unité de cinq des Diables rouges n’a offert que très peu de chances aux Thunderbirds de pénétrer dans l’enclave pour se créer des opportunités de marquer.

Malatesta, encore lui

Et, comme ils l’ont souvent fait, ils ont profité des leurs pour faire mal à leurs rivaux.

Après avoir raté une chance en échappée à mi-chemin en deuxième période, James Malatesta s’est repris quelques secondes plus tard en décochant un tir sur réception après avoir accepté une passe de Théo Rochette, pour inscrire son 5e but de la compétition, et ainsi doubler l’avance des Remparts.

Et pour une équipe en retard 0-2 après 40 minutes, les Thunderbirds ne sont pas sortis avec l’énergie du désespoir en troisième période et ce sont encore une fois les Remparts qui ont dicté le rythme de l’engagement. Les Thunderbirds ont décoché leur premier tir sur le filet de William Rousseau après plus de sept minutes d’écoulées au troisième tiers.

De l’autre côté, Thomas Milic a tenu le fort pour garder son équipe dans le match. Il peut aussi dire merci à la barre horizontale derrière lui, frappée par Justin Robidas à mi-chemin dans la période.

La porte s'est ouverte pour les Thunderbirds quelques minutes plus tard quand Mikaël Huchette a été chassé pour un double-échec. Mais ce sont les Diables rouges qui ont ont profité : Justin Robidas s'est amené à deux contre un avec Kassim Gaudet avant de lui remettre et qu'il ne fasse 3 à 0.

Zachary Bolduc a par la suite scellé l'issue de la rencontre avec un puissant tir sur réception, avant que Charles Savoie n'en rajoute avant la fin de la période.

Les Remparts rentreront à Québec avec la coupe Memorial, tôt, lundi matin.