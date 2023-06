Deux joueuses disqualifiées pour avoir atteint une ramasseuse de balle

La paire de double Miyu Kato - Aldila Sutjiadi a été disqualifiée dimanche à Roland-Garros après qu'une ramasseuse de balle a été touchée accidentellement par une balle frappée par Kato.

Alors que Kato et sa coéquipière indonésienne menaient 3-1 dans le deuxième set, après avoir concédé le premier à leurs adversaires Marie Bouzkova et Sara Sorribes, la Japonaise a envoyé depuis le filet une balle en direction de la ramasseuse de balle qui se trouvait du côté de la serveuse. Celle-ci a heurté la ramasseuse à l'arrière de la tête.

Kato, 28 ans, s'est immédiatement excusée auprès de la ramasseuse qui pleurait et tremblait.

La joueuse a d'abord reçu un avertissement, mais après des protestations de Bouzkova et Sorribes, le superviseur a été appelé sur le court et a décidé de disqualifier Kato et sa partenaire de ce match du troisième tour du double féminin.

«Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais j'ai vu que la fille pleurait toujours un quart d'heure après, a commenté Bouzkova. Il n'y a d'abord eu qu'un avertissement parce que l'arbitre n'avait pas vu que la fille pleurait et qu'elle avait si mal.»

«Nous avons dit au superviseur qu'il devait s'intéresser de plus près à ce qui était arrivé parce que la fille pleurait et que la balle l'avait frappée directement. Ce n'est pas comme si la balle avait rebondi ou si elle avait été lente», a ajouté la Tchèque.

Aux Internationaux des États-Unis en 2020, le Serbe Novak Djokovic avait été disqualifié dans des circonstances similaires: il avait frappé en arrière, sans regarder, une balle qui avait atteint directement une juge de ligne.