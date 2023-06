Place à la finale... enfin!

Le jour J est enfin arrivé. C’est ce soir que s’amorcera la finale de la Coupe Stanley.

Le premier match entre les Panthers de la Floride et les Golden Knights de Vegas sera présenté à compter de 20h à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

Cette année, le tour ultime oppose deux équipes ayant entrepris les séries éliminatoires dans une position totalement différente. Les Golden Knights représentent la première tête de série dans l’Association de l’Ouest, tandis que les Panthers ont été la toute dernière équipe à se qualifier dans l’Est.

Le club floridien n’a cependant pas volé sa place en grande finale. Les Panthers ont traversé un parcours exceptionnel pour s’y rendre. Après avoir éliminé les favoris, les Bruins de Boston, qui menaient même 3-1 au premier tour, ils ont ensuite eu besoin de seulement cinq matchs pour venir à bout des puissants Maple Leafs de Toronto. Puis, ils ont balayé les champions de la section Métropolitaine, les Hurricanes de la Caroline, en finale de l’Est. Causeront-ils une autre surprise, cette fois aux dépens de la meilleure équipe de la section Pacifique?

La présence des Golden Knights est moins surprenante, mais ils le méritent amplement, eux qui ont évincé coup sur coup les Jets de Winnipeg en cinq, les Oilers d’Edmonton en six et les Stars de Dallas en six.

Deux clubs sans coupe

Ils sont ainsi de retour en finale pour la première fois depuis leur saison inaugurale, en 2017-2018. Ils avaient alors perdu en cinq matchs contre les Capitals de Washington.

Jonathan Marchessault, l’un des six joueurs de cette édition originelle, a bien l’intention de se reprendre cette année. Selon lui, les Golden Knights ont appris de cette expérience.

«À l’époque, on se disait que ce serait facile, a-t-il admis en entrevue à l’émission JiC, vendredi. Les Capitals n’avaient jamais gagné la coupe. On respecte beaucoup plus notre adversaire cette année. Personnellement, j’aborde cette finale avec beaucoup plus d’humilité et de maturité qu’en 2018.»

Peu importe l’issue de la finale, l’équipe gagnante en sera à sa première conquête de la coupe Stanley de son histoire. Ce n’est que la septième fois en 90 ans qu’un tel scénario se produit.

Les Panthers attendent ce moment depuis 1996. Cette année-là, ils avaient été balayés par l’Avalanche du Colorado en finale.