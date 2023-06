Pas question de donner espoir aux gens de Québec

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, s’est encore une fois montré très prudent, samedi, au sujet de la candidature de Québec en cas d’expansion ou de déménagement d’une équipe de la ligue.

«Je ne veux pas donner d'espoir à qui que ce soit: on ne pense pas à une expansion en ce moment, ni à déménager une concession et je ne veux rien dire qui pourrait donner des attentes, ce serait injuste et irréaliste à ce point-ci», a-t-il affirmé, en entretien à TVA Sports avant le premier match de la finale de la Coupe Stanley.

Le commissaire a d’ailleurs commenté le dossier des Coyotes de l’Arizona, qui sont un peu dans le néant au sujet de leur avenir après l’échec récent d’un référendum local qui aurait permis la construction d’un nouvel amphithéâtre dans la ville de Tempe.

«Il y a d'autres options en Arizona qui sont explorées et on espère que l'une d'elles portera fruit», a-t-il expliqué.

«Je suis surpris, ou déçu que le référendum n'ait pas passé (...) mais c'était une bonne offre pour la ville de Tempe, a-t-il poursuivi. Ça allait les débarrasser d'un dépotoir au centre-ville, c'était une initiative privée, mais en fin de compte, les gens qui ont voté ont parlé et on va regarder les autres alternatives.»

Il ne s’inquiète pas particulièrement de voir des joueurs déserter le club en raison de toute cette instabilité.

«Je pense que les joueurs qui évoluent en Arizona apprécient l'expérience, le Mullet Arena est amusant, je suis allé y voir un match, a-t-il indiqué. Tout le monde, moi inclus, aimerait obtenir un peu plus de clarté dans ce dossier et on y travaille.»

Ottawa : ça progresse toujours

Le commissaire a aussi commenté le dossier de la vente des Sénateurs d’Ottawa qui, assure-t-il, avance tranquillement, mais sûrement.

«Acheter quelque chose à un milliard $, ce n'est pas comme acheter une nouvelle voiture! Ça ne se passe pas aussi vite, a-t-il averti. Le processus est bien géré par la banque d'investissement, je pense qu'ils s'approchent d'une conclusion, peut-être dans les prochaines semaines.»

L’éventuel propriétaire des Sénateurs ne sera pas dans l’obligation de bâtir un nouvel amphithéâtre à Ottawa, mais Bettman a indiqué que la plupart des candidats ont un certain intérêt pour le projet.

«Ce sera la décision du nouveau propriétaire, a-t-il dit. Je pense que tous ceux qui sont intéressés (par l'achat du club) sont emballés et intrigués par la possibilité de bâtir un nouvel amphithéâtre, mais ce n'est pas une condition dans la vente de l'équipe.»

En attendant, il y a une finale de la Coupe Stanley à disputer et elle s’amorce à Las Vegas, dans un marché où la LNH a été la première grande ligue professionnelle à s’installer, chose dont il semble encore très fier aujourd’hui.

«C'était le plus gros marché en Amérique du Nord qui n'avait aucun des sports majeurs, a-t-il rappelé. C'était une région métropolitaine en croissance, vibrante économiquement, et on savait que les gens qui vivent ici, pas les touristes, voulaient ce que les autres marchés majeurs ont.»

«Nous pensions qu'en étant les premiers ici, et en dépit des sceptiques, que cette équipe serait adoptée par la communauté. Et ça a vraiment été le cas.»

Voyez l’entretien complet en vidéo principale.