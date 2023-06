«On joue du hockey de gagnants» - Marchessault

Les Golden Knights de Vegas y sont allés d’une démonstration convaincante, samedi soir, en battant les Panthers de la Floride 5-2 dans le premier match de la finale de la Coupe Stanley.

Tellement, qu’en fin de match, les Panthers ont posé quelques gestes de frustration et d’intimidation à l’endroit des Knights, qui n’ont pas donné grand-chose sauf envoyer certains d’entre eux au banc des pénalités.

Après la rencontre, l’attaquant des Golden Knights Jonathan Marchessault, auteur d’un but dans la victoire, a assuré que l’agressivité des Panthers allait continuer de frapper un mur.

«On joue du hockey de gagnants», a-t-il d’abord observé lors d’un entretien avec notre collègue Renaud Lavoie.

«On ne jouera pas ce jeu-là, a-t-il poursuivi. S'ils veulent jouer ce jeu-là, et c'est comme ça qu'ils ont eu beaucoup de succès dans leurs autres séries, en étant physique après les sifflets et tout ça, nous on ne veut pas faire partie de ça. On est une équipe disciplinée et on va gagner de la bonne manière.»

«S'ils veulent faire les niaiseux en fin de match, c'est leur affaire, nous autres, on ne va pas changer notre façon de jouer», a-t-il ajouté.

Heureux de la performance offensive des siens, Marchessault a aussi souligné le soutien indéfectible du public du T-Mobile Arena durant la rencontre.

«Quand on commence à scorer, ils deviennent vraiment bruyants, a-t-il relaté. Ça nous donne énormément d'énergie, surtout à ce temps-ci de l'année où l'avantage de la glace et important pour le momentum durant les matchs.»

«C'est le fun de prendre la première victoire pour eux autres.»

Voyez l’entretien complet en vidéo principale.