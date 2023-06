Wild : celui qui a pris le poste de gardien numéro 1 à Marc-André Fleury est là pour rester

Si Marc-André Fleury tient à demeurer chez le Wild du Minnesota, il devra continuer de s’habituer à la présence de Filip Gustavsson, qui a assumé la majeure partie du travail devant le filet durant les derniers mois.

Le Suédois de 24 ans est admissible à l’arbitrage salarial cet été après avoir terminé un contrat de deux ans et de 1,575 million $. Il faut s’attendre à voir l’ancien des Sénateurs d’Ottawa obtenir davantage de dollars et son agent Kurt Overhardt se dit d’ailleurs très optimiste quant à la conclusion d’une entente évitant donc l’obligation de présenter ses arguments devant un arbitre.

«La bonne nouvelle, c’est que nous avons amorcé une discussion et tout est vraiment positif. En travaillant avec Bill [Guerin, directeur général du Wild] et son équipe, j’ai confiance qu’éventuellement, nous en arriverons à un résultat, a déclaré le représentant au site local The Athletic, vendredi. Je ne crois pas qu’il faille se demander si ça va arriver; c’est plutôt quand tout cela se réglera. Nous sommes seulement le 2 juin et il y a beaucoup de temps devant nous.»

«Nous verrons quel est le meilleur moment pour "Gus", mais il n’y a pas d’urgence. Nous allons régler le tout par le biais d’un contrat ou de l’arbitrage. Peu importe, je suis à l’aise», a ajouté l’agent.

Acquis des «Sens» en juillet contre le vétéran Cam Talbot, Gustavsson a conservé des statistiques étincelantes en 2022-2023, soit un dossier de 22-9-7, un taux d’efficacité de ,931 et une moyenne de buts alloués de 2,10. En séries, il a disputé cinq des six matchs des siens face aux Stars de Dallas.

Pour revenir à Fleury, il a mentionné au début mai être fatigué de déménager. Ayant porté l’uniforme des Penguins de Pittsburgh, des Golden Knights de Vegas, des Blackhawks de Chicago et du Wild, il détient un pacte valide pour la prochaine campagne et gagnera 3,5 millions $. À son seul départ en éliminatoires 2023, il a cédé sept fois en 31 tirs.