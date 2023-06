Voici pourquoi aucune équipe de la LNH n’est parmi les plus profitables du sport professionnel

Aucune formation de la Ligue nationale de hockey (LNH) ne se retrouve actuellement parmi les plus profitables du sport professionnel, et ce n’est pas seulement en raison de la pandémie de COVID-19.

Le magazine spécialisé «Forbes» a dévoilé vendredi l’identité des 25 équipes ayant engrangé le plus d’argent au cours des trois dernières années. Ni la LNH ni les ligues majeures de baseball n’apparaissent dans ce palmarès dominé par les Cowboys de Dallas.

Évidemment, l’absence de partisans dans les estrades durant toute la saison régulière de 2020-2021 a affecté les revenus de toutes les équipes. Les formations canadiennes ont dû composer avec des contraintes encore plus grandes, ce qui empêche le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto, deux des concessions les plus riches du circuit Bettman, de figurer dans la liste.

Un autre aspect important à considérer est la puissance des accords de diffusion. Le produit de la NFL, de la NBA ou encore des grandes équipes de soccer européennes se vend à prix d’or. Par exemple, la NFL gagne annuellement 6 milliards $ en raison de ses ententes télévisuelles, tandis que les pactes de la LNH lui rapportent 625 millions $.

Ainsi, les Cowboys ont ajouté 1,171 milliard $ à leurs coffres ces trois dernières années, avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement, selon «Forbes». C’est presque le double de l’équipe figurant au deuxième rang, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (623 millions $).

Il ne suffit pas toujours d’être une équipe gagnante pour faire ce genre de profits, Dallas n’ayant pas gagné le Super Bowl depuis 1995, mais plutôt d’avoir une bonne stratégie financière. Les Cowboys sont la seule organisation valant plus de 8 milliards $. Au troisième échelon, on retrouve le club anglais de Tottenham (414 millions $), qui n’a pas terminé dans le top 3 de la Premier League depuis 2018, mais qui joue souvent en Ligue des champions.

Les Knicks de New York (NBA, 404 millions $) et Manchester United (EPL, 403 millions $) complètent le top 5. Le Bayern Munich ferme la marche au 25e échelon du classement avec des profits totaux de 235 millions $ depuis trois ans.