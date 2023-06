Une colossale révélation au camp des Alouettes

Le camp d’entraînement des Alouettes de Montréal tire à sa fin alors que l’équipe s’apprête à affronter les Tiger-Cats de Hamilton dans le deuxième match de son calendrier préparatoire, ce soir, au Stade Percival-Molson.

Il reste encore 86 joueurs au camp de l’équipe, mais une trentaine d’entre eux devraient subir le couperet, demain, alors que les décideurs auront pratiquement fini d’assembler la formation qui disputera la saison 2023.

«Après trois semaines de camp à Trois-Rivières, on a vraiment pu identifier les éléments dont on pense qu'ils vont pouvoir contribuer cette saison», a indiqué Pierre-Yves Lavergne, directeur du recrutement national des Alouettes, ce matin, en entrevue à LCN.

«Maintenant on veut voir qui, en situation de match, va élever son jeu d'un cran, a-t-il ajouté. Ça va nous aider... ou nous compliquer la tâche en vue des dernières décisions à prendre.»

Il y a, évidemment, quelques joueurs qui se sont démarqués au cours de ce camp. L’un d’eux, qui mesure 6’3’’ et pèse 309 livres, a particulièrement tapé dans l’œil du groupe d’entraîneurs.

«Un joueur dont on va malheureusement très peu entendre (parler), mais qui a vraiment tiré son épingle du jeu lors du dernier match, c'est Israel Antwine», a révélé Lavergne.

«Un plaqueur défensif de 300 livres qui joue à l'intérieur de la ligne défensive, les gens vont à peine le remarquer mais nous, on l'a bien vu, a expliqué le recruteur. Parce que c'est un homme tellement fort, qu'il en est difficile à déplacer. Quand on a vu les partants de la ligne offensive d'Ottawa avoir de la difficulté à le reculer de quelques pouces, ça nous a beaucoup impressionnés.»

Mais le costaud Antwine n’est pas le seul à avoir impressionné.

«Au niveau offensif, c'est sûr qu'un receveur de passes comme Austin Mack, qui joue à la position qu'occupait Geno Lewis l'année dernière, a été très constant au cours du camp et il a su élever son jeu tant au dernier match que lors du match simulé», a souligné Lavergne.

Enfin, il a aussi eu de bons mots pour le quart Cody Fajardo, qui risque de jouer en première demie, ce soir.

«Ce qui m'a beaucoup impressionné de Cody, c'est la vitesse avec laquelle il prend ses décisions», a analysé Lavergne.

«Il est capable de reconnaître la couverture défensive rapidement et le ballon sort rapidement de ses mains, a-t-il poursuivi. Ça enlève énormément de pression sur la ligne offensive, et si on se ramasse dans une situation de jeu brisé, Cody a la mobilité pour étirer le jeu avec ses jambes. (...) c'est un outil qu'on n'avait pas dans le passé que Cody peut apporter à cette offensive-là.»

Le groupe de joueurs, après un long camp à Trois-Rivières, commence à bien se connaître et s’apprécier, s’est réjoui Lavergne.

«On peut vraiment voir le groupe qu’on va sélectionner s’unir et se souder à travers les 20 prochains matchs», a-t-il observé.

Voyez l’entretien complet en vidéo principale.