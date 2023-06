Un film d'horreur que Pierre-Olivier Joseph revoit sans cesse

Pierre-Olivier Joseph a eu la chance de vivre des moments incroyables au Championnat mondial de hockey avec la formation canadienne.

Il a raconté son aventure lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, vendredi.

«Du départ jusqu'à la fin, c'était une expérience mémorable. Il fallait quitter la famille pendant un mois et rencontrer des coéquipiers que tu connais moins, mais on a eu la chance de visiter des endroits qu'on n'aurait jamais pensé aller dans notre vie. Revenir avec la médaille d'or, c'est un sentiment encore plus incroyable.»

Le défenseur ne s'en cache pas. Cette conquête de la médaille d'or n'efface pas la déconfiture des Penguins en fin de saison.

«En regardant en arrière, c'est une défaite assez douloureuse. On avait le contrôle, avant les deux dernières parties. C'est certain qu'on va la revisionner et on va revenir plus fort l'année prochaine.»

La formation de Pittsburgh a échappé une rencontre qu'elle devait absolument gagner contre les Blackhawks de Chicago. Cette défaite a ouvert la porte aux Panthers pour se qualifier pour les séries éliminatoires et on connaît la suite de l'histoire.

«Ça aurait pu être nous. Ça donne encore plus de motivation pour s'entraîner pendant l'été et pour se préparer le plus possible pour l'année prochaine. C'est bien de voir la passion qu'ils ont en ce moment. Même s'ils ont terminé loin au classement, tout le monde peut gagner. C'est la beauté du hockey. Le hockey se joue sur la glace. C'est un bel exemple.»

Joseph voit également d'un bon oeil la nomination de Kyle Dubas à la barre de son équipe.

«On voit qu'il a fait un excellent travail, l'an dernier, avec les Maple Leafs. C'est bien de voir qu'il veut encore mettre l'emphase sur nos trois joueurs exceptionnels. Ce n'est pas un trio que je veux voir partir. Ça va apporter un vent de fraîcheur. Je ne pense pas trop à ça. Je veux me préparer pour le camp et faire sa rencontre la saison prochaine.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.