Un cimetière de directeurs généraux à Montréal

L’histoire et les probabilités jouent contre Marc Bergevin dans sa quête de redevenir directeur général d’une équipe de la Ligue nationale de hockey.

Les Maple Leafs de Toronto lui ont préféré Brad Treliving pour remplacer Kyle Dubas. Sachant que la formation de la Ville Reine devra bientôt s’entendre avec Auston Matthews, l’incapacité de Bergevin de s’entendre avec des vétérans comme Andrei Markov, Phillip Danault et Alexander Radulov durant son règne à Montréal a-t-elle pesé dans la balance? Allez savoir.

La réalité est que 17 individus (excluant Kent Hughes) ont occupé le poste de directeur général des Canadiens dans leur riche histoire : Bergevin, Pierre Gauthier, Bob Gainey, André Savard, Réjean Houle, Serge Savard, Irving Grundman, Sam Pollock, Frank J Selke, Tommy Gorman, Jules Dugal, Cecil Hart, Ernest Savard, Léo Dandurand, George Kennedy, Jack Laviolette et Joseph Cattarinich. Après avoir servi l’organisation dans ces fonctions, aucun d’entre eux n’a retrouvé un poste de DG ailleurs dans la LNH.

Ce constat frappant a été émis par Jean-Charles Lajoie, vendredi, lors d’un édito à JiC.

«La marmite de Montréal surexpose ses hommes de hockey, a-t-il déduit. Le DG du CH ne peut travailler l’esprit aussi tranquille et en paix que celui des Predators de Nashville. [...] Quand on rapporte que la grogne existe à Montréal au sujet du DG des Canadiens, ça finit par ne pas aider sa cause [à travers la LNH].»

Mais tout n’est pas perdu pour Bergevin, estime Jean-Charles. L’homme de hockey aurait d’ailleurs laissé une solide impression à Brendan Shanahan lors de sa rencontre avec les Maple Leafs.

«Je pense encore que Marc Bergevin va faire mentir cette triste statistique. Enfin, je l’espère.»

