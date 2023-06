Que feront les Sénateurs avec Alex DeBrincat?

Le contrat de l’attaquant Alex DeBrincat est échu et toutes les options semblent sur la table du directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion, qui n’exclut pas le départ du hockeyeur qu’il a acquis l’été dernier.

Celui-ci a complété cette année un contrat de trois ans et de 19,2 millions $ signé avec les Blackhawks de Chicago en 2019 et sera admissible à l’autonomie avec compensation. Les «Sens» auront la possibilité de lui soumettre une offre qualificative au coût de 9 millions $. Également, l’avenue d’un échange ne doit pas être écartée, surtout que l’organisation a d’autres dossiers contractuels à régler, puisque plus d’une dizaine de hockeyeurs sont en quête d’une nouvelle entente.

Néanmoins, Dorion souhaite miser à nouveau sur DeBrincat qui a récolté 27 buts et 39 mentions d’aide pour 66 points en 82 rencontres.

«Évidemment, quand nous avons transigé pour l’obtenir, nous voulions le faire signer pour le plus longtemps possible. Il voulait aussi bien se sentir ici, a déclaré le DG à la chaîne radiophonique TSN 1200 Ottawa cette semaine. Nous avons tenu des discussions préliminaires avec l’agent d’Alex [Jeff Jackson]. Nous attendons la suite, mais nous voulons un nouveau contrat avec lui.»

Le club a diverses alternatives en tête si jamais les plans échouent. «Si nous constatons une absence de progression dans les pourparlers, nous agirons selon notre bonne conscience. Nous serons près du plafond salarial, puis si nous décidons d’aller en arbitrage et qu’il dise ne plus vouloir jouer ici, nous pourrions l’échanger et examiner ce qu’il y a sur le marché», a-t-il admis.

«En premier lieu, on veut un contrat, mais je pense qu’il faut analyser chaque option. Si l’autre côté nous présente des chiffres qui ne sont pas adéquats pour nous, il faudra regarder des possibilités différentes pour Alex.»

DeBrincat a connu deux campagnes d’au moins 40 buts à Chicago avant de passer aux Sénateurs le 7 juillet en retour de trois choix de repêchage.