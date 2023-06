«On veut ramener la coupe au Québec»

Chaque saison donne l’impression que la représentation du Québec diminue dans la LNH.

Malgré cette réalité, la coupe Stanley viendra assurément faire son tour dans la Belle Province au cours de l’été.

«On sait combien le hockey est important pour tout le monde chez nous. On aimerait ça ramener une coupe au Québec», a lancé Nicolas Roy, lors de la traditionnelle journée des médias tenue la veille du premier match de la finale.

Originaire d’Amos, l’attaquant des Golden Knights est l’un des sept Québécois impliqués dans cette série. Dans le vestiaire de Vegas, on retrouve également Jonathan Marchessault et William Carrier.

L’un des six membres originaux des Golden Knights, Carrier rappelle que les francophones ont toujours été bien représentés au sein de l’organisation. Marc-André Fleury, David Perron et Maxime Lagacé en sont d’autres qui ont porté l’uniforme gris et doré. Sans être un Québécois, Pierre-Édouard Bellemare s’exprimait également dans la langue de Molière.

«On a souvent eu des gars du Québec au fil des années. Je pense qu’on est l’équipe qui en compte le plus [outre le Canadien]. D’après moi, notre directeur général nous adore. L’éthique de travail des Québécois n’est jamais à dédaigner», a lancé Carrier.

Des rôles importants

Le Montréalais de 28 ans est loin de parler à travers son chapeau. Marchessault est parvenu à se tailler un poste régulier dans le meilleur circuit au monde en travaillant d’arrache-pied. Cette saison, il a dominé la colonne des buteurs des Knights (28) et accuse présentement un but de retard sur les 10 de William Karlsson.

Roy et Carrier ne sont pas en reste. Le trio qu’ils forment en compagnie de Keegan Kolesar a grandement contribué à la présence des Knights en finale. Tantôt par son jeu défensif, tantôt par son apport inattendu en attaque, comme ce fut le cas dans le sixième match contre les Stars.

«Le dernier match, ça a été notre meilleur, a convenu Carrier. Lors de mes premières années, je jouais de façon plus physique. Maintenant, il faut aider. Il faut marquer des buts, produire offensivement, terminer positif tous les soirs.»

D’ailleurs, Bruce Cassidy a évoqué la possibilité de réserver une mission spéciale à cette unité : celle de contrer l’unité pivotée par Aleksander Barkov.

«Ce serait un très beau défi. On serait prêt à le relever. L’entraîneur nous a fait confiance toute la saison, que ce soit pour commencer les périodes ou affronter les gros trios», a indiqué Roy, que les Knights ont acquis des Hurricanes en juin 2019.

Un rêve pour Duclair

À la droite du premier trio floridien se trouve Antony Duclair, l’autre patineur québécois qui prendra part à cette finale.

«C’est un rêve qui se réalise. Quand je jouais à Laval et au Lac-Saint-Louis, en grandissant, ce sont des moments auxquels je pensais. Être dans cette position en ce moment, c’est incroyable», a déclaré Duclair, pour qui il s’agit d’une première présence en finale.

«En même temps, il faut revenir sur Terre. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il faut garder la même mentalité que l’on avait lors des trois premières rondes», a-t-il ajouté.

En plus de Duclair, les Panthers comptent sur l’entraîneur adjoint Sylvain Lefebvre et sur Roberto Luongo, conseiller spécial au directeur général Barry Zito.

Jonny Murray est le dernier Québécois à s’être ajouté à la fête. Le juge de lignes a été choisi pour officier la sixième finale de sa carrière, une troisième consécutive.

7 Québécois à surveiller en finale

NICOLAS ROY - Golden Knights

26 ans | Centre/ailier droit

Crédit photo : Photo AFP

9 points (1 but, 8 passes) en 17 matchs (+4)

Première participation à la finale

Roy est un rouage important de l’attaque des Knights. Il peut jouer autant au centre du quatrième trio qu’à l’aile droite de la troisième unité. À 6 pi 4 po et 202 lb, il utilise très bien sa grosse charpente pour gagner ses batailles le long des bandes et créer de l’espace pour ses coéquipiers.

JONATHAN MARCHESSAULT - Golden Knights

32 ans | Ailier droit

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

17 points (9 buts, 8 passes) en 17 matchs (+13)

Deuxième participation en finale (défaite en cinq matchs avec Vegas contre Washington en 2018)

Marchessault est l’un des moteurs offensifs des Golden Knights. Il a marqué trois buts gagnants depuis le début des séries. Il forme un dangereux trio avec Jack Eichel et Ivan Barbashev.

Il a joué pour les Panthers lors de la saison 2016-2017.

WILLIAM CARRIER - Golden Knights

28 ans | Ailier gauche

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

4 points (2 buts, 2 passes) en 13 matchs (+0)

Deuxième participation en finale (défaite en cinq matchs avec Vegas contre Washington en 2018)

Carrier apporte une bonne dose de robustesse à l’équipe de Bruce Cassidy à l’aile du quatrième trio. Il a distribué 39 mises en échec en 13 rencontres.

ANTHONY DUCLAIR - Panthers

27 ans | Ailier droit

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

9 points (3 buts, 6 passes) en 15 matchs (-2)

Première participation à la finale

Opéré au tendon d’Achille à l’été 2022, Duclair a réalisé son retour au jeu le 24 février. Il n’a joué que 20 matchs cette saison. Rayé de la formation lors du 4e match au premier tour contre les Bruins, il a regagné la confiance de Paul Maurice depuis ce temps. Il se retrouve à l’aile du premier trio avec Aleksander Barkov et Carter Verhaeghe.

SYLVAIN LEFEBVRE - Panthers

55 ans | Adjoint à l’entraîneur Paul Maurice

Crédit photo : Photo d'archives, Martin Chevalier

Première participation à la finale comme entraîneur

L’ancien défenseur a gagné la coupe Stanley en 1996 avec l’Avalanche du Colorado

Adjoint avec les Gulls de San Diego, l’équipe-école des Ducks d’Anaheim, de 2018-2019 à 2021-2022, Lefebvre a obtenu le poste d’adjoint à Paul Maurice cette saison avec les Panthers dans le rôle d’entraîneur des défenseurs. Il a dirigé la filiale du Canadien de 2012-2013 à 2017-2018 avec les Bulldogs de Hamilton, les IceCaps de St. John’s et le Rocket de Laval.

ROBERTO LUONGO - Panthers

44 ans | Conseiller spécial au directeur général Bill Zito

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

Première participation à la finale dans un rôle de gestionnaire

L’ancien gardien a perdu la finale en 2011 avec un revers en sept matchs des Canucks contre les Bruins de Boston

Luongo a accroché son masque et ses jambières à la fin de la saison 2018-2019. Il a réorienté sa carrière dans un rôle d’homme de hockey avec les Panthers. Il en est à sa quatrième saison comme conseiller au DG. Il a travaillé avec Dale Tallon et maintenant Bill Zito.

JONNY MURRAY - Officiels

#95 | Juge de lignes

Crédit photo : Photo d'archives, Martin Chevalier