«On respecte plus notre adversaire cette année»

La grande finale de la Coupe Stanley se mettra en branle samedi soir et à 24h de l’affrontement initial face aux Panthers, l’attaquant québécois des Golden Knights Jonathan Marchessault s’est montré extrêmement généreux, acceptant d’accorder une entrevue à Jean-Charles Lajoie.

Il s’agira pour l’ancien des Remparts de Québec d’une deuxième occasion de mettre la main sur le précieux trophée. En 2018, Vegas avait baissé pavillon devant les Capitals.

Voyez son entretien complet en vidéo principale.

Questionné sur la façon dont il abordait cette nouvelle opportunité, Marchessault a offert une réponse intéressante.

«À l’époque, on affrontait Washington et on se disait que ça serait facile. Ils n’avaient jamais gagné la coupe. Je te dirais qu’on respecte beaucoup plus notre adversaire cette année. Personnellement, j’aborde cette finale avec beaucoup plus d’humilité et de maturité qu’en 2018.»

«C’est un joueur exceptionnel»

Marchessault a également été appelé à commenter la belle chimie qu’il a développé ces dernières semaines avec Jack Eichel et le no 81 ne s’est pas gêné pour lancer des fleurs à son talentueux coéquipier.

«Ça a quand même pris quelques semaines avant qu’on soit en mesure de trouver une cohésion. Je jouais avec les deux mêmes joueurs depuis cinq ans avant cette année. Mais Jack est un joueur exceptionnel. Il est tellement patient avec la rondelle, tellement habile, tellement rapide. C’est très facile de jouer avec lui.»

En 17 matchs éliminatoires, Jonathan Marchessault revendique 17 points, dont neuf buts.