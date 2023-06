Demi-marathon : ce pompier vise un record du monde avec tout son équipement sur le dos

LAVAL – Alexis Dufour s’est donné la folle mission d’établir le nouveau record du monde pour un demi-marathon réalisé le plus rapidement avec un habit de pompier complet.

L’homme de 30 ans tentera d’entrer dans l’histoire dimanche, dans le cadre de la 11e Course des pompiers de Laval. Avec cette initiative, il a amassé plus de 10 000 $ qu’il remettra à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés.

«C’est une cause qui me tient à cœur, parce qu’il y a eu une tragédie survenue dans ma famille en 1946, raconte Alexis Dufour. Une explosion d’un appareil de cuisson a créé une immense tragédie chez mes grands-parents, qui ont perdu une fille de 6 ans. Ma tante, qui avait 15 mois à l’époque, a été gravement brûlée.»

«À l’époque, il n’y avait pas de fondation pour aider les grands brûlés. Elle existe aujourd’hui et je tenais à faire ma part pour amasser des fonds.»

Pas un coureur

La cause est juste, mais Alexis Dufour souffrira en tentant de battre la marque mondiale de 3 h 21 min 41 s. Celle-ci a été établie par le Néozélandais Simon Trye en 2020. Dans la vie de tous les jours, le pompier de Laval n’est pas un adepte de la course à pied.

«Je ne suis pas un coureur, j’ai été un joueur de hockey pendant longtemps et je m’adonne au CrossFit. Je n’ai pas la "shape" d’un coureur avec mes 190 lb et mes 5 pi et 10 po.»

Il s’est donc mis à la course sur de longues distances dans les derniers mois pour battre le record. Disons que l’habit complet de pompier, soit environ 50 livres de plus sur son dos, représente un défi de taille. De plus, Alexis Dufour ne peut se permettre de se pratiquer sur une base régulière avec tout son attirail.

«C’est une question d’adaptation, parce ça n’existe pas de programme d’entraînement pour faire ça, dit-il. Je ne peux pas courir chaque semaine avec mon équipement sur le dos, car je vais accumuler de l’inflammation.»

Sous oxygène

Pour établir un nouveau record mondial, Alexis Dufour devra franchir les 21,1 km avec son appareil respiratoire et la bonbonne comprise.

«Dès que je ne suis plus sous air, je ne peux plus avancer. Le temps total inclut donc mes changements de bonbonne», explique celui qui aura l’aide de certains de ses collègues pour cette opération complexe pendant sa course.

L’exploit qu’il fera impressionne déjà plusieurs de ses confrères, dont l’étudiant à l’Institut de protection contre les incendies du Québec Félix Robert-Lacroix.

«C’est assez fou ce qu’il va faire. Les gens ne réalisent pas comment c’est lourd, tout l’habit. En plus, il va courir avec une bonbonne dans le dos. Il a vraiment toute mon admiration», affirme celui qui sera bénévole lors de l’événement.