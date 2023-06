CF Montréal : un petit point pour le moral

La remontée spectaculaire du CF Montréal, mercredi soir contre le D.C. United, fait partie des plus beaux moments de la saison jusqu’à maintenant. Au sein du groupe, ce petit point acquis sur un terrain adverse a fait des miracles pour le moral.

Après le but égalisateur d’Ariel Lassiter à la 82e minute, on a vu Victor Wanyama et Joel Waterman se précipiter directement vers l’entraîneur-chef Hernan Losada pour célébrer. L’instructeur argentin est revenu sur ce petit moment festif, jeudi.

«C’est important pour toutes les équipes de rester unies, de donner des minutes à tout le monde. Avec ce programme de matchs, je pense que plusieurs joueurs sont importants. [...] Je suis très content de l’ambiance et de la mentalité de tout le groupe», a-t-il affirmé en conférence de presse.

«C’était une belle remontée de notre part. J’étais heureux pour lui que nous ayons pu nous rattraper après cette première partie, a ajouté le défenseur Waterman en parlant de Losada. Je crois que nous méritions mieux. Ainsi, revenir de l’arrière de cette façon, aussi tardivement, c’était important pour notre moral. Nous voulions améliorer notre fiche à l’extérieur en montrant que nous étions capables d’aller chercher des points à l'étranger.»

En avril, le D.C. United, l’ancien club entraîné par Losada, avait battu 1 à 0 le CF Montréal au stade Saputo. Le match nul de 2 à 2 à Washington n’a pas rapporté trois points, mais dans la manière, il comptait autant qu’une victoire.

Des hôtes peu généreux

Parlant de revanche, l’Union de Philadelphie aura énormément à se faire pardonner quand il accueillera le Bleu-Blanc-Noir samedi. En mars, Montréal avait signé sa première victoire de la campagne devant cette formation, au Stade olympique.

«C’est une très bonne équipe avec beaucoup de continuité. Tu peux voir qu’ils ont presque le même effectif chaque semaine, a analysé Losada. Ça veut dire que les joueurs se connaissent très bien et qu’ils connaissent aussi bien leur entraîneur, qui effectue de l’excellent boulot depuis sept, huit ou neuf saisons. Chaque équipe qui se déplace à Philadelphie peut s’attendre à un match très difficile.»

À l’image de la plupart des clubs de la Major League Soccer (MLS), la fiche à l'étranger du CF n’est pas très reluisante. Avec une victoire, sept défaites et une nulle, il ne fera peur à personne, sauf que la profondeur de l’équipe, elle, est en train de se faire une réputation.

«Chaque match, des joueurs sont arrivés avec beaucoup d’énergie et ont fait la différence en amenant des choses différentes de ce qu’on avait essayé durant la première mi-temps, a indiqué Losada. Ce sont des éléments à analyser. J’espère qu’on pourra aussi marquer en première période, mais la deuxième est toujours meilleure que la première.»

Sunusi Ibrahim est d’ailleurs devenu le deuxième joueur de l’histoire du CF Montréal à marquer un but et réaliser une passe décisive après s’être présenté comme remplaçant. Ayant vu son nom inscrit sur l’équipe de la semaine en MLS, le Nigérian cherche avant tout à donner un coup de main.

«Que je commence sur le terrain ou que je vienne du banc, chaque fois, j’essaie d’amener ce qu'il faut pour aider l’équipe», a-t-il brièvement dit.

Le match entre Montréal et l’Union s'entamera à 19 h 30, samedi, au Subaru Park.