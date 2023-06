Blue Jays: un grand match de Chris Bassitt pendant que sa femme accouche

Le lanceur Chris Bassitt était inarrêtable pour les Blue Jays de Toronto, vendredi à New York, pendant que sa femme donnait naissance à leur deuxième enfant.

Bassitt (6-4) est venu hanter son ancienne équipe, les Mets, avec une performance magistrale de sept manches et deux tiers. Il n’a permis que trois coups sûrs et a effectué huit retraits sur des prises, mettant la table pour une victoire de 3 à 0 des Jays.

Après avoir muselé les hôtes, Bassitt a sauté dans un jet privé pour rejoindre sa femme à Toronto. Une petite journée au bureau!

Le voltigeur George Springer semblait déterminé à faciliter la journée de travail de son coéquipier. Il a été le premier frappeur à tenter sa chance contre Justin Verlander (2-3) et en a profité pour cogner un circuit.

Dans l’histoire du baseball majeur, seul Rickey Henderson a frappé plus de longues balles pour commencer un match.

Springer a aussi réussi un superbe jeu défensif en septième manche. Il a plongé de tout son long pour empêcher Pete Alonso de frapper un coup sûr.

George really sprung into that one. 🐰 pic.twitter.com/QADl9iA7YS — Sportsnet (@Sportsnet) June 3, 2023

Daulton Varsho a ensuite permis aux siens de respirer, au neuvième engagement, en expédiant une offrande de Jeff Brigham dans les gradins au champ droit.

Dans la défaite, Verlander n’a pas eu grand-chose à se reprocher. L’artilleur de 40 ans a démontré son excellente forme en effectuant 117 lancers en six manches de travail, retirant huit frappeurs sur des prises.

Les Blue Jays et les Mets reprendront le collier samedi et dimanche.

Ohtani le gentilhomme

Au Minute Maid Park, le spectaculaire Shohei Ohtani a montré son esprit sportif dans une défaite de 6 à 2 des Angels de Los Angeles face aux Astros de Houston.

Le Japonais a occupé le monticule pour les six premières manches de la rencontre et ça ne s’est pas passé exactement comme prévu. Il a alloué neuf coups sûrs et cinq points mérités, dont deux longues balles.

En sixième manche, Kyle Tucker s’est amené à la plaque pour les Astros et il a frappé doucement la balle vers le premier but. Ohtani (5-2) a eu le temps de récupérer la balle et d’attendre son rival pour le retirer. Plutôt que de se ruer agressivement vers Tucker, il lui a gentiment fait signe de ralentir et a touché sa main pour le renvoyer à l’enclos.

Cet élan de courtoisie n’a pas tempéré les ardeurs des Astros, puisque Corey Julks a cogné une longue balle quelques instants plus tard.

Les Angels ont inscrit leurs deux seuls points de la rencontre en huitième manche, grâce aux simples de Brandon Drury et Taylor Ward.

Framber Valdez (6-4) a ajouté la victoire à sa fiche.