Vladimir Guerrero fils fait appel à sa débrouillardise en défense

Reconnu pour ses talents de cogneur, le joueur de premier but des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils prouve qu’il peut également exceller à l’avant-champ, comme il l’a montré durant le match de mercredi contre les Brewers de Milwaukee.

En début de cinquième manche, le numéro 27 a intercepté un roulant frappé par Christian Yelich et normalement, il aurait eu à remettre la balle au lanceur Trevor Richards – venu couvrir le premier coussin – pour effectuer un retrait facile. Toutefois, l’objet semblait coincé dans son gant et Guerrero fils a usé de sa débrouillardise afin de se tirer d’embarras. Il a carrément expédié son gant à son artilleur, avec la balle à l’intérieur. Celle-ci est tout juste sortie de la mitaine, ce qui n’a pas empêché Richards de tout saisir et de devancer Yelich.

La pièce de jeu en défensive du gagnant d’un Gant doré en 2022 n’a cependant pu mener les Jays à bon port, car ils se sont inclinés 4 à 2 devant leurs partisans. Ils concluront leur série de trois parties jeudi à 13 h 30 sur les ondes de TVA Sports.