Une défaite difficile à avaler pour Russ Anber

Cette semaine au balado «Le dernier round» avec Russ Anber de retour de Las Vegas, quel est la suite pour Lomachenko?

On vous offre aussi une mise à jour chez les poids lourds, Usyk a un combat, mais pas contre Fury.

Qui sera le prochain adversaire de Canelo Alvarez?

On discute du gala Eye Of The Tiger mettent en vedette Erik Bazinyan face à Jose de Jesus Macias.