Roland-Garros: Leylah retrouve le sourire

PARIS | La victoire en double de Leylah Annie Fernandez a fait du bien à la Québécoise, jeudi, à Roland-Garros.

Au lendemain d’une défaite difficile à diriger au deuxième tour en simple, Fernandez a retrouvé le sourire sous le soleil parisien. En compagnie de l’Américaine Taylor Townsend, elle a l’emporté 7-5 et 7-6 (3) face à Sara Errani, de l’Italie, et Bethanie Mattek-Sands, des États-Unis.

«Je suis très contente de la manière dont on a joué et surtout de pouvoir continuer mon tournoi à Roland-Garros, spécialement avec Taylor, a mentionné une Leylah soulagée en entrevue au Journal. Elle est très positive et elle m’aide beaucoup dans les moments difficiles, quand je me fruste. J’ai vraiment la chance de m’amuser en double.»

Les 10es têtes de série de la compétition se sont visiblement amusées, Townsend demandant à la foule de s’animer à 5-5 au deuxième set, avant d’y aller de petits pas de danse après avoir exécuté de beaux coups.

«Je vais probablement continuer de danser! a lancé Townsend en riant. J’aime ça quand la foule est dans le match. C’est important d’éprouver du plaisir et j’apprécie la compagnie de Leylah, autant que le court qu’à l’extérieur.»

De son côté, Leylah regardait son entraîneur Julian Alonso en souriant, même quand elle ratait un coup. Preuve que la pression est redescendue. Mercredi soir, elle n’avait pu retenir ses larmes devant les trois journalistes venus la rencontrer à la suite de sa défaite en trois manches aux mains de la Danoise Clara Tauson.

Déjà une finale

Cette victoire était aussi un baume pour l’Américaine de 27 ans, qui avait réussi à se qualifier pour le tableau principal en simple, étant par la suite vaincue par la 24e favorite, la Russe Anastasia Potapova, au tour initial.

«Le double est aussi important que le simple pour moi, a assuré l’ancienne numéro 1 mondiale junior en 2012. Ils sont complémentaires. Tant que je peux compétitionner, je suis heureuse. Il y a des jeux que j’avais raté dans mon match de simple et il n’était pas question de les rater encore aujourd’hui [jeudi]!»

Fernandez et Townsend connaissent du succès ensemble. Elles ont récemment été finalistes à Miami et ont atteint la demi-finale à Madrid.

«Au fil des derniers mois, on a appris à se connaître et ça se transpose sur le terrain. On sait quand l’autre a besoin d’une petite tape dans le dos. On en a eu la preuve aujourd’hui [jeudi]», a remarqué la maman du petit Ayden, 2 ans.

Le duo Américano-Canadien jouera vendredi contre la Taïwanaise Fang-Hsien Wu et l’Estonienne Ingrid Neel.

▶ De son côté, la Britanno-Colombienne Rebecca Marino et sa partenaire chinoise, Lin Zhu, se sont inclinées en deux manches identiques de 7-5 et au premier tour face aux 11es favorites, Yifan Xu et Zhaoxuan Yang, de la Chine.