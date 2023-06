Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 2 juin qui en valent le détour.

Tennis: Lorenzo Musetti c. Cameron Norrie

Crédit photo : AFP

Victimes d’un tableau défavorable, ces deux membres du top 20 mondial doivent croiser le fer dès le troisième tour à Roland-Garros. Qui plus est, le gagnant de ce duel se frottera au vainqueur de l’affrontement entre Carlos Alcaraz et Denis Shapovalov. Musetti et Norrie ne peuvent pas mettre la charrue devant les bœufs pour autant, puisqu’un marathon pourrait les attendre vendredi. Lors de leur seul rendez-vous en carrière, plus tôt cette année à Barcelone, Musetti avait arraché un gain en trois manches à son rival britannique. Cette fois, l’Italien se présentera sur la terre battue parisienne avec les batteries pleines, ayant passé environ une heure de moins sur le terrain que Norrie depuis le début du tournoi. Ce dernier est toutefois plus expérimenté que Musetti et a connu plus de succès en 2023. Une longue bataille est à prévoir.

Prédiction : Total de jeux – plus de 39,5 – 2,12

Tennis : Anastasia Pavlyuchenkova c. Anastasia Potapova

Crédit photo : AFP

Maintenant remise d’une sérieuse blessure à un genou qui l’avait empêché de défendre ses points obtenus en finale de Roland-Garros en 2021, Pavlyuchenkova semble prête à effectuer un nouveau long parcours. Il y a un an, elle avait dû se retirer avant ce tournoi du Grand Chelem, ce qui l’a fait considérablement chuter au classement. La Russe est passée du 21e échelon jusqu’au 333e, qu’elle occupe en ce moment. Elle n’avait auparavant jamais quitté le top 50 depuis 2008. La joueuse de 31 ans s’est défaite de Linda Fruhirtova et de la 15e tête de série, Liudmila Samsonova, à ses deux premiers matchs. Elle a perdu son seul duel en carrière contre Potapova en 2021. La 24e joueuse au classement de la WTA, elle, a égalé sa meilleure performance en Grand Chelem en atteignant le troisième tour.

Prédiction : Victoire d’Anastasia Pavlyuchenkova – 2,30

Baseball: Blue Jays de Toronto c. Mets de New York

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Blue Jays ont repris du poil de la bête et ont remporté leurs deux dernières séries, face aux Twins du Minnesota et aux Brewers de Milwaukee. Leur prochain arrêt: le Citi Field de New York, domicile de l’équipe la plus dépensière des ligues majeures, les Mets. L’équipe de la Grosse Pomme ne répond pas aux attentes depuis le début de la campagne, présentant exactement le même dossier que les Jays (30-27), mais vient de balayer les Phillies de Philadelphie. Justin Verlander (2-2) tentera de freiner les ardeurs de la seule équipe canadienne du baseball majeur, qui s’est souvent amusée face à des artilleurs droitiers cette saison et qui a inscrit 19 points à ses trois derniers duels. Il est raisonnable de penser que Chris Bassitt (5-4) ait le dessus dans ce duel opposant deux lanceurs de 6 pi 5 po, puisqu’il a limité ses adversaires à 11 points lors de ses cinq derniers départs sur la route.

Prédiction: Victoire des Blue Jays de Toronto – 2,20