Mike Bailey, un franc succès au Japon

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade reçoivent en entrevue le Québécois Mike Bailey, tout juste de retour du Japon, où il a participé au Best of the Super Juniors, le plus gros tournoi de mi-lourds au monde.

Aussi, les deux animateurs reviennent sur AEW Double or Nothing, WWE Night of Champions, PCO à Impact, et bien plus, dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :