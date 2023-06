Les Rangers n’ont toujours pas parlé à Patrick Roy

Selon le New York Post, les Rangers n’ont pas encore eu d’entretien avec Patrick Roy concernant le poste vacant d’entraîneur-chef.

Le chroniqueur Larry Brooks avance que l’état-major a discuté avec différents candidats, dont Peter Laviolette, Mike Babcock et Jay Leach. John Hynes aurait été rencontré ou le sera dans les prochaines heures, tout comme Kris Knoblauch.

Toutefois, Brooks mentionne, de source sûre, que le président et directeur général Chris Drury, ancien coéquipier de Roy pendant quatre saisons au Colorado, n’a toujours pas parlé à l’actuel entraîneur-chef des Remparts.

Cela dit, il ne faut pas s’en étonner à ce stade-ci. Même si les Rangers en sont à leur quatrième semaine de recherches, les Remparts sont au cœur du tournoi de la coupe Memorial et Roy a certainement d’autres préoccupations immédiates que son avenir. Les Remparts seront de la finale, dimanche.

Un plaidoyer pour Roy

Dans sa chronique, Brooks milite en faveur de Roy pour prodiguer une étincelle aux «Blueshirts», en rappelant que le plus récent tour de piste de Laviolette à Washington a été une «déception colossale» et que Hynes n’a jamais remporté une ronde éliminatoire en huit ans au New Jersey et à Nashville.

«Les Rangers ont besoin d’un entraîneur qui aura pour mission de tirer le maximum de ses joueurs, en commençant par Alexis Lafrenière. Roy a dirigé des adolescents lors des cinq dernières années et pendant 13 ans au total en deux séjours à Québec.

«Les Rangers conservateurs ont aussi besoin d’un entraîneur qui saura être un bon motivateur et qui est passionné. Face aux Devils, ils manquaient d’échec avant et n’ont pas trouvé la façon de hausser leur jeu, mais ce qui est tout aussi important, c’est qu’ils n’avaient pas de pouls.»

Brooks implore la direction de dévier de ses vieilles habitudes.

«Les Rangers semblent vouloir pencher vers une décision confortable. C’est une job pour gagner maintenant, probablement trop importante pour un novice de la LNH. Mais aucune job n’est trop grosse pour Roy», écrit-il.