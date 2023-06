Le grand déclic d'un espoir québécois

Justin Robidas vit présentement un rêve. Alors qu'il se prépare pour la finale de la Coupe Memorial, l'attaquant des Remparts de Québec vient de signer son premier contrat avec les Hurricanes de la Caroline.

Il a raconté comment il avait pu vivre les derniers jours lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«Je suis vraiment content. C'est un pas dans la bonne direction. Je ne vais pas mentir, c'est certain que c'était stressant. C'était la première fois que ça m'arrivait de devoir gérer un contrat. C'était différent, mais je suis content que ce soit maintenant réglé. C'est ce qui était important.»

Le fils de Stéphane Robidas tenait d'ailleurs à souligner que son père l'avait grandement aidé à traverser les étapes tout au long de ce processus.

«Je voulais vraiment me concentrer sur les Remparts, dans les derniers mois. Notre mission est de gagner. Je me disais que le reste allait finir par s'arranger. J'ai été chanceux de pouvoir compter sur mon père. Il était avec moi au travers de tout ça.»

L'ancien des Foreurs de Val-d'Or ne l'a pas eu facile à ses débuts à Québec. Il explique toutefois qu'une conversation a tout changé.

«Depuis un certain temps, je me concentre uniquement sur mon jeu et je suis redevenu le joueur que j'étais avant la transaction. J'avais un peu plus de misère à m'adapter au début, mais je voulais aider l'équipe. Je ne voulais pas trop prendre ma place et j'étais plus timide, au début. Je n'étais pas vraiment moi-même. Je me souviens d'une conversation avec Nathan Gaucher qui m'a fait ouvrir les yeux. Il m'a dit que j'étais un leader dans l'équipe. À partir de ce moment, j'ai commencé à voir l'équipe comme étant mon équipe.»

Robidas avoue également qu'il était assez étrange de jouer pour les Foreurs, en début de saison, alors qu'il savait qu'il allait éventuellement être échangé aux Remparts.

«Ils sont venus jouer deux matchs à Val-d'Or. Nous nous étions croisés dans le corridor. C'était malaisant un peu. On ne faisait que se saluer, pas plus que ça. Je connaissais les gars un peu et on se parlait quand même régulièrement. C'était quand même spécial de jouer avec les Foreurs, en sachant que j'allais partir. Les joueurs ont bien pris ça et moi j'étais là pour gagner, même quand on jouait contre les Remparts. C'était quand même très bizarre.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.