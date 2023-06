Dubas à Pittsburgh, c'est réglé!

Kyle Dubas a finalement choisi de poursuivre sa carrière avec les Penguins de Pittsburgh, qui l’ont embauché à titre de président des opérations hockey, jeudi.

L’homme de 37 ans s’est retrouvé au cœur de l’actualité du milieu du hockey dans les récentes semaines. Ayant quitté son poste de directeur général des Maple Leafs de Toronto, il aura maintenant l’occasion de superviser une formation comprenant des vétérans aguerris comme Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Kristopher Letang. La mission s’annonce relevée, car les Penguins ont manqué les séries pour une première fois en 16 saisons cette année.

«Tout au long de sa carrière, Kyle a montré son savoir-faire grâce à une pensée axée sur le hockey. Il possède aussi toutes les qualités : l’intégrité, l’intelligence et un engagement indéniable à bâtir une culture gagnante», ont affirmé dans un communiqué John Henry et Tom Werner, respectivement propriétaire majoritaire de Fenway Sports Group (qui est à la tête de la concession) et président et chef de la direction.

«Je suis profondément reconnaissant de l’opportunité qui se présente à moi. Le groupe de propriétaires et le personnel en place ont été absolument formidables. Tout le monde a prouvé son désir de compter sur des opérations hockey de première classe», a pour sa part souligné Dubas.

Comme l’avait notamment souligné la chaîne Sportsnet par le biais de l’expert hockey Elliotte Friedman, le nouveau dirigeant du club a pu se familiariser avec son futur univers professionnel; Crosby aurait d’ailleurs été aux premières loges quand le principal concerné a visité les installations de l’équipe.

«Nous avons effectué un travail rigoureux pour identifier les candidats au cours de ce processus, mais il nous a fallu peu de temps pour être impressionnés par Kyle, sa réputation forgée à travers la Ligue nationale et sa vision de l’organisation, sur la glace et à l’extérieur, a renchéri l’état-major. Sa passion pour le sport et son habileté à construire de fortes relations avec son effectif, les instructeurs et les joueurs constituent le type de leadership qui nous permettra d’obtenir du succès à court terme en vertu de notre noyau digne d’une formation championne et aussi sur une période prolongée.»

Dubas a occupé le siège de DG dans la Ville Reine durant cinq campagnes et a œuvré neuf ans chez les Leafs.