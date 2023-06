Coupe Stanley : si vous souhaitez assister à un potentiel match 7, ça va coûter cher

Les partisans intéressés à se procurer des billets pour un match de la finale de la Coupe Stanley peuvent s’attendre à débourser des centaines de dollars, particulièrement dans le cas d’un septième et décisif affrontement qui aurait lieu le 19 juin au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Ceux n’ayant pu obtenir le précieux sésame par le biais de l’équipe locale et devant ainsi passer par les sites de revente paieront évidemment beaucoup plus qu’en saison régulière. Un billet pour une septième rencontre nécessitera au minimum 756 $US, comme indiqué jeudi sur la plateforme vividseats.com. Les amateurs les plus fortunés pourront avoir le loisir de s’asseoir dans la section Premium Club du domicile des Golden Knights, en autant qu’ils paient 18 859 $US pour chaque siège.

Les prix sont davantage «raisonnables» pour l’ouverture de la série, samedi. Il en faudra au moins 262 $US par billet afin d’entrer dans l’aréna du Nevada, les places les plus dispendieuses étant de 5623 $US en date de jeudi matin.

Du côté du FLA Live Arena de Sunrise, l’antre des Panthers de la Floride, il accueillera des duels de la finale les 8 et 10 juin, et possiblement le 16 juin, si la confrontation se prolonge. Les partisans locaux ayant l’habitude de payer aussi peu que 20 $US pendant le calendrier régulier ont sûrement sursauté en voyant le prix minimal approximatif exigé pour le match 3 : il est de 424 $US, tandis que des billets pour la section Club sont offerts à plus de 22 800 $US en revente.