Contrat de Caufield: «C'est une question de temps»

Les Canadiens doivent profiter de la saison morte pour ajouter de l'offensive à leur formation.

C'est du moins ce qu'Éric Fichaud a déclaré à l'émission «La Poche Bleue le midi», jeudi.

«J'aimerais voir les Canadiens ajouter un attaquant qui peut produire offensivement. Ce sera à Kent Hughes de voir ce qu'il est capable de faire. Ça pourrait passer par une transaction. Tu as besoin de plus de punch à l'attaque. Je ne m'attends pas à les voir tout chambarder, mais ils ont un plan.»

De son côté, Louis Robitaille abondait dans le même sens que son collègue.

«Ça prend un joueur offensif, mais qui ne sera pas là pour seulement un an ou deux. Les Canadiens doivent aller chercher un joueur qu'ils peuvent signer à long terme et avoir pour plusieurs années, un peu comme les Panthers ont fait avec Matthew Tkachuk. Je pense que Kent Hughes sera de tous les dossiers et qu'il veut continuer à améliorer l'équipe.»

Les deux analystes s'accordent aussi pour dire qu'avant de chercher ailleurs, les Canadiens doivent d'abord s'entendre sur les détails d'une prolongation de contrat avec Cole Caufield.

«Je pense que c'est une question de temps. Il faut régler ce dossier. Pour moi, c'est la priorité», a déclaré Robitaille.

Fichaud estime, quant à lui, que Caufield devrait se contenter de moins d'argent que ce que touche le capitaine de l'équipe.

«Ils ont du travail, c'est certain. On veut que Caufield soit avec l'équipe pour plusieurs années. Ils vont finalement régler ce dossier. Mais est-ce que Caufield va faire plus d'argent que Nick Suzuki? Je ne pense pas.»

