Caufield: un scénario qui «changerait complètement le plan du CH»

Les semaines passent et c’est le calme plat en ce qui a trait au prochain contrat de Cole Caufield.

Pourtant, à la fin mars, le vice-président aux opérations hockey du CH Jeff Gorton avançait publiquement que les négociations «se déroulaient bien».

Ce délai qui s’allonge, a avancé jeudi soir Tony Marinaro à «JiC», laisse penser que l’agent de Caufield Pat Brisson a présentement deux scénarios en tête.

«Je crois toujours que Caufield sera un membre des Canadiens, a précisé l’animateur. Je crois toujours qu’il sera un membre de l’équipe à long terme. Mais "à long terme", ce ne sera pas nécessairement sept ans ou huit ans. Parce qu’au rythme où vont les choses, plus on attend, plus on peut croire que Brisson envisage une entente de trois ans ou... attend une offre hostile que le CH égalerait assurément.»

Marinaro y est ensuite allé d’une précision importante.

«Le Tricolore, d’après ce que j’entends, n’est pas vraiment intéressé à donner plus d’argent à Caufield qu’à son capitaine Nick Suzuki. On veut respecter une certaine hiérarchie dans l’équipe et faire en sorte que le capitaine, qui est aussi le meilleur joueur, soit le plus haut salarié.»

Un scénario qui changerait tout pour le CH

Jean-Charles Lajoie, lui, a soumis une autre théorie qui ferait drôlement bouger les choses au septième étage du Centre Bell.

«Supposons qu’on s’en va vers un contrat de quatre ans, ça veut dire que Montréal a trois ans pour gagner, parce qu’en 2027, Caufield aura quitté [via le marché des joueurs autonomes]. Cette option forcerait le Canadien à changer son plan complètement...»

Voyez le segment complet en vidéo principale.