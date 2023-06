Bazinyan remporte un combat aussi intense que partagé

La logique a été respectée, jeudi au Casino de Montréal, et le protégé d’Eye of the Tiger Management Erik Bazinyan a conservé sa fiche immaculée.

Bazinyan (30-0-0, 21 K.-O.) a battu Jose de Jesus Macias (28-12-4, 14 K.-O.) par décision unanime des juges.

Ce n’est pas sans peiner que le Montréalais d’adoption s’est rendu jusqu’à la limite. Au septième round, il a paru très ébranlé après avoir essuyé plusieurs coups de Macias.

Malgré cet accrochage, Bazinyan a été nettement supérieur à son adversaire pendant la majorité des rounds. C'est pourquoi les juges ont remis des cartes de 97-93, 98-92 et 98-92 en sa faveur.

Le dernier pugilat du natif de l’Arménie remontait au 2 février dernier. Il avait battu Alantez Fox par décision majoritaire des juges, encore une fois au Casino de Montréal.

Une pluie de K.-O.

Plus tôt dans la soirée, Steve Claggett, Avery Martin-Duval, Thomas Chabot, Alexandre Gaumont, Christopher Guerrero et Wilkens Mathieu ont aussi remporté leur combat respectif.

