Bataille au BMO Field: le Toronto FC mis à l’amende

L’organisme Canada Soccer a sévi à l’endroit du Toronto FC en lien avec la bataille qui a éclaté au BMO Field, le 9 mai dernier, entre des partisans de l’équipe et du CF Montréal.

Une violente bagarre dans les estrades s’était déclarée lors du match quart de finale du Championnat canadien que le Bleu-Blanc-Noir a gagné à Toronto. Sur les réseaux sociaux, les images de l’escarmouche avaient beaucoup fait jaser, plusieurs observateurs critiquant l’absence d’agents de sécurité dans certaines sections du stade.

Canada Soccer a aussitôt lancé une enquête dont les conclusions ont été présentées au Toronto FC vendredi dernier.

«Le Toronto FC s’est vu infliger une amende non dévoilée pour ne pas avoir respecté les normes de sûreté et de sécurité exigées pour le match. À la suite de discussions avec le Toronto FC au cours des dernières semaines, le club s’est à nouveau engagé à offrir les normes de sécurité les plus élevées, garantissant que tous les événements se déroulent dans un environnement sûr et sécuritaire pour tous ceux présents», a déclaré la fédération par voie de communiqué, jeudi.

En réaction à la bataille, le CF Montréal a banni les partisans torontois du Stade Saputo pour un match de la Major League Soccer (MLS), trois jours plus tard. Des accrochages entre les joueurs en fin de partie ont poussé le circuit Garber à distribuer des amendes.