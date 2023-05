Un jeune gardien dans la mire du CH?

Les Canadiens devraient adresser la situation des gardiens pendant la saison morte en accordant une prolongation de contrat à Samuel Montembeault et en effectuant une transaction pour obtenir un jeune cerbère.

C'est du moins ce que Guillaume Latendresse a déclaré à l'émission «La Poche Bleue le midi», mercredi.

«Dans la situation où les Canadiens se trouvent en ce moment, ils doivent connaître la vraie valeur de Samuel Montembeault. Est-ce que c'est un partant ou est-ce que c'est un très bon réserviste dans une équipe qui peut gagner? Il y a des points d'interrogation, mais on a 82 matchs pour les effacer.»

L'analyste y va même d'une proposition d'entente qu'il verrait Kent Hughes offrir au gardien québécois.

«De mon côté, j'irais avec un contrat de quatre ans avec un salaire entre 2,5 et 3 millions par année. Peut-être qu'on va arriver dans deux ans et dire qu'on a trop payé? Mais il ne te fera pas mal sur la masse salariale. Le pire des scénarios est qu'il soit ton réserviste à 2,5 ou 3 millions. Si tu lui donnes la chance de commencer la saison, tu vas peut-être payer 4 millions.»

L'ancien joueur des Canadiens ajoute que son ancienne équipe doit également faire l'acquisition d'un jeune gardien pour préparer l'avenir.

«Un gardien que tu repêches à 18 ans ne sera pas prêt à être un partant avant 23 ou 24 ans. Je serais plus porté à aller chercher un gardien de 21 ou 22 ans via une transaction. Il y a Yaroslav Askarov, du côté de Nashville, ou Devon Levi sur qui on a entendu plusieurs rumeurs. Il y en a plusieurs jeunes gardiens. C'est plus dans ce chemin que j'irais avec les Canadiens.»

En ce qui concerne Jake Allen, Latendresse ne le voit pas rester encore bien longtemps avec l'équipe.

«Montembeault vient de prouver qu'il était capable de faire le travail au niveau international. Il l'a fait avec les Canadiens aussi, cette année. Il est rendu à 26 ans et est maintenant dans la fleur de l'âge. Il faut lui donner le filet. On ne peut pas se fier sur Jake Allen pour 50 ou 60 matchs. Il se blesse tout le temps, c'est un gardien instable.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.