Le nom de Jimmy Butler sur toutes les lèvres

Presque personne ne voyait le Heat de Miami, qualifié en séries éliminatoires de justesse, accéder à la finale de la NBA. Le joueur étoile Jimmy Butler considère toutefois que sa formation a récolté les fruits d’un travail qui s’est échelonné sur plusieurs années.

En 2022, la formation floridienne avait plié l’échine lors du septième match de la finale de l’Association de l’Est, face aux Celtics de Boston. Un an plus tard, le Heat s’est vengé de belle façon en triomphant 103 à 84 en pareille situation, prenant rendez-vous avec les Nuggets de Denver en finale.

Auteur d’une autre excellente performance lors du septième match, Butler a une fois de plus inspiré la confiance de ses coéquipiers.

«Il est difficile de quantifier la confiance qu’il insuffle à tout le monde, a louangé l’entraîneur-chef Erik Spoelstra, selon le réseau ESPN. Il peut être épeurant, mais il sait comment avoir la délicatesse pour redonner de la confiance à un coéquipier. C’est le talent le plus unique qu’il possède.»

Aux yeux de Butler, son étroite complicité avec le reste des joueurs du Heat est le résultat d’une culture qui s’est établie au fil des ans à Miami.

«Quand un gars est blessé, un autre peut le remplacer, faire exactement ce qu’il faisait à un excellent niveau, puis être assez humble pour lui redonner sa place quand il est prêt à revenir au jeu, a-t-il détaillé. Personne ne se plaint. Tout le monde suit les directives, et c’est pourquoi on gagne autant et c’est aussi plaisant de jouer avec un groupe comme celui-là.

«Je ne parle pas de ces athlètes comme des joueurs de rôle, mais bien comme des coéquipiers, puisque ton rôle peut changer n’importe quand.»

En 17 duels éliminatoires cette saison, Butler a amassé en moyenne 28,5 points, sept rebonds et 5,7 mentions d’assistance par match. De quoi inspirer l’ancienne vedette des Raptors de Toronto Kyle Lowry.

«Il joue à un niveau phénoménal, a-t-il lancé. Il n’est jamais fâché si un coéquipier tente sa chance au panier; il souhaite le succès de tout le monde et veut gagner, peu importe la façon. Il peut tout faire par lui-même par moments, mais il sait qu’il a parfois besoin d’aide et il nous permet de l’épauler.»

Butler veut gâter Coco Gauff

Bien loin de Miami et Denver, la coqueluche du tennis américain Coco Gauff a aussi bien fait paraître Butler.

Amatrice du Heat, elle a été inspirée par la résilience du club floridien, qui ne s’est pas découragé après avoir vu les Celtics créer l’égalité en demi-finale.

Elle a même pensé à Butler et au Heat lorsqu’elle a remonté la pente face à Rebeka Masarova à Roland-Garros, l’emportant 3-6, 6-1 et 6-2.

«Je me suis dit que si Jimmy Butler n’a pas perdu son sang-froid quand les Celtics ont nivelé la série, je ne devrais pas perdre le mien après avoir perdu la première manche.»

Symbole de la confiance de Butler, il l’a personnellement invitée à la finale de la NBA... avant le début des séries éliminatoires.

«Avant les séries éliminatoires, il m’a offert des billets en fin de saison régulière (...). Je lui ai dit: ”Je ne serai pas là, je serai à Madrid, à Rome et en France.” Il m’a alors dit qu’il allait donner des billets à ma famille et moi lorsque le Heat atteindra la finale.»