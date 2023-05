Finale de la Coupe Stanley: un Québécois parmi les arbitres et juges de lignes

La Ligue nationale de hockey (LNH) a déterminé les hommes qui superviseront la finale de la Coupe Stanley et un Québécois sera appelé à travailler durant la série opposant les Panthers de la Floride aux Golden Knights de Vegas, soit le juge de lignes Jonny Murray.

Originaire de l’arrondissement de Beauport, à Québec, le numéro 95 est l’un des cinq juges ayant obtenu l’invitation. Il en sera à un sixième mandat en carrière au tour ultime et au plan financier, Murray aura conclu une bonne affaire : d’après le site spécialisé Scouting The Refs, il touchera une somme supplémentaire de 69 000 $ pour avoir œuvré durant les quatre rondes éliminatoires cette année. Par ailleurs, pour un arbitre se trouvant dans la même situation, le total est de 108 000 $.

Chez les officiels, Wes McCauley et Kelly Sutherland ont obtenu le privilège de travailler dans une 10e finale à vie. Leurs collègues Chris Rooney et Dan O’Rourke en seront pour leur part à leur sixième série de quatrième tour, tandis que Steve Kozari compte trois finales à son actif. Du côté des juges de lignes, Steve Barton, Kiel Murchison, Brad Kovachik et Scott Cherrey ont vu leur saison prolongée.

Le premier affrontement Panthers-Knights se tiendra samedi, 20 h, sur les ondes de TVA Sports.