Bobrovsky, le «joker»

Les Panthers de la Floride n’offrent pas du jeu extraordinaire depuis le début des séries, mais ils ont néanmoins une panoplie de qualités qui ont fait la différence dans leur parcours jusqu’en finale de la Coupe Stanley.

C’est ce qu’a expliqué Joël Bouchard, mercredi, à «la Poche Bleue le midi», même s’il choisit néanmoins les Golden Knights de Vegas pour remporter le gros trophée.

«Dans la vraie vie, la Floride ne joue pas extrêmement bien, on va se dire les vraies choses», a-t-il d’abord souligné.

«Ils sont très opportunistes, ils ont beaucoup de caractère, ils sont disciplinés, ils ont du "swagger", ils ont l'air d'avoir un esprit d'équipe, ils sont investis quand c'est le temps, ils sont physiques, ils sont "greasy", mais est-ce qu'ils dominent les matchs depuis le début des séries?», a-t-il ensuite interrogé.

«Je ne dis pas que la Floride ne méritait pas de gagner, mais c'est une équipe de la destinée, a-t-il poursuivi. Tout tombe en place pour eux.»

Bouchard estime que ce sont «deux équipes complètement différentes» qui s’affronteront en finale de la Coupe Stanley.

«Il faut que la Floride joue le même style, parce que Vegas va arriver vite avec quatre trios, des défenseurs qui s'impliquent et qui n'arrêteront pas derrière le filet», a-t-il indiqué.

Selon lui, les Knights ont un certain avantage par rapport aux Hurricanes de la Caroline, qui n’ont pas su faire le poids devant les Panthers en finale de l’Est, en l’occurrence «la présence d'esprit offensive de Vegas, qui a beaucoup plus de finition, peut-être, que la Caroline, plus d'exécution finale».

Ultimement, l’issue de la série pourrait dépendre d’une chose : le gardien des Panthers, Sergei Bobrovsky, qui est fumant depuis le début des éliminatoires et qui est, selon Joël, le «joker» dans cet affrontement.

Voyez la discussion complète en vidéo principale.