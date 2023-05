Une séquence interminable de matchs pour le CF Montréal

La profondeur du CF Montréal a été testée durant le dernier mois, mais on semble enfin voir le bout de cette séquence. C’est le mental des joueurs qui est le plus affecté par ces matchs à répétition.

Le 7 juin, quand le Bleu-Blanc-Noir aura disputé sa finale du Championnat canadien contre les Whitecaps de Vancouver, le club pourra se féliciter d’avoir joué 10 fois en l’espace d’un mois. Ce rythme d’environ une partie aux trois jours, certains s’en seraient passé.

«Personnellement, je n’ai jamais vu ça avant, a témoigné lundi en point de presse le vétéran Victor Wanyama. En Angleterre, ça ne dure généralement que deux semaines. Ici, c’est pendant quatre semaines. Des matchs chaque trois jours, c’est quelque chose de nouveau pour moi.»

Ainsi, Montréal se dirigera vers Washington mercredi pour se mesurer au D.C. United. Samedi, c’est à Philadelphie que se déplacera le groupe, quelques jours avant d’aller en Colombie-Britannique. Les instants de repos sont rares, mais mieux vaut serrer les dents et regarder vers l’avant.

«J’essaie de ne pas même y penser, parce que c’est difficile, a avoué Wanyama. Mentalement, c’est ardu de récupérer. Chaque moment où je peux me reposer, je le prendrai.»

Préparation

Plusieurs changements à la formation seront sans doute effectués pour les deux prochains matchs de Major League Soccer (MLS). Le but sera de montrer le meilleur visage possible contre les Whitecaps, a estimé l’entraîneur-chef Hernan Losada, tout en restant prudent.

«Je ne peux pas penser tout de suite à la finale. Le prochain match est toujours le plus important. On va tenter de gagner des points à l’extérieur, pour la confiance, pour arriver avec du rythme à la finale», a expliqué l’Argentin.

Lundi, ceux qui avaient joué deux jours plus tôt contre l’Inter Miami CF n’ont même pas touché de ballon à l’entraînement. Losada croit qu’il est important que ses hommes soient en mesure de décrocher.

Une bonne partie du boulot revient à la préparation. Sur le terrain, les athlètes peuvent se concentrer sur le ballon plutôt que leurs jambes.

«Je crois que nous avons effectué du très bon travail avec le personnel médical et l’entraîneur de la performance pour nous donner un bon équilibre. Nous faisons de bons changements, de bonnes rotations. [...] On a bien travaillé. À la fin du match, les joueurs n’ont pas de crampes, personne n’est mort de fatigue», a indiqué l’instructeur.

Des exceptions

Pour certains éléments de l’équipe, le repos n’est pas une option. Losada a rappelé que Mathieu Choinière avait pris part aux sept dernières rencontres. Vingt minutes sur le banc contre Miami devraient avoir rechargé les batteries du Québécois. Après tout, le milieu de terrain affiche année après année l’une des meilleures formes physiques du groupe et il en redemande.

Ariel Lassiter est un autre de ces joueurs semblant essentiels aux succès récents du CF. L’ailier n’a pas vraiment de doublure sur le flanc gauche, ce qui lui donne énormément de temps de jeu. Le Costaricien a mérité toute la confiance des entraîneurs.

«Je me prépare à jouer chaque minute de chaque match. [...] Je suis extrêmement heureux. Je suis arrivé ici et j’ai eu l’occasion d’avoir une position sur le terrain et de jouer beaucoup de minutes. Comme joueur, c’est bon pour la confiance», a dit celui arrivé par voie de transaction en avril.

Le D.C. United occupe la huitième place au classement de l’Association de l’Est avec 19 points, soit un de plus que le CF Montréal. Battu 2 à 1 par le Toronto FC samedi dernier, l’ancien club d’Hernan Losada a joué un match en plus en MLS.