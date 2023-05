Un nouveau nom qui change la donne?

C'est une semaine très chargée pour les équipes à la recherche d'un nouvel entraîneur-chef.

Deux d’entre elles ont parti le bal mardi : les Predators de Nashville seront maintenant dirigés par Andrew Brunette, tandis que les Capitals de Washington ont jeté leur dévolu sur Spencer Carbery.

Il reste donc quatre clubs qui n’ont pas réglé ce dossier, soit les Blue Jackets de Columbus, les Rangers de New York, les Ducks d’Anaheim et les Flames de Calgary. Il faudra aussi peut-être ajouter à la liste les Maple Leafs de Toronto et les Penguins de Pittsburgh, qui procéderont sous peu à un changement de directeur général, souvent synonyme d’un remplacement derrière le banc.

Un nouveau nom pourrait cependant changer la donne, a souligné Renaud Lavoie à l’émission «JiC», mardi. Il s’agit de John Hynes, congédié plus tôt dans la journée par les «Preds».

«La surprise du jour, c’est Andrew Brunette qui est nommé entraîneur-chef des Predators. John Hynes deviendra-t-il un candidat pour un poste ailleurs? Il connaît très bien le directeur général des Rangers, Chris Drury. Ils ont joué ensemble au niveau collégial. Est-ce que ça change les données?»

Jusqu’à maintenant, c’est le nom de Peter Laviolette qui revenait le plus souvent comme successeur potentiel de Gerard Gallant à New York.

«Peter Laviolette est le candidat numéro un pour remplacer Gerard Gallant. On s’attend à ce que ça se règle probablement dans les prochains jours, a affirmé le journaliste de TVA Sports. Est-ce que l’arrivée surprise de John Hynes vient changer la donne? Bonne question.»

Plusieurs Québécois en lice

Gallant, lui, est pressenti pour poursuivre sa carrière à Calgary.

«Gallant est le candidat numéro un des Flames, qui veulent un entraîneur d’expérience, a avancé Renaud Lavoie. Les choses se passent toujours bien pour lui à sa première saison avec une équipe. J’imagine qu’on pense qu’il peut amener cette formation rapidement à un autre niveau. Il a une belle feuille de route.

«Les Flames veulent probablement un entraîneur d’expérience, mais rien ne dit qu’Alex Tanguay ne deviendra pas un sérieux candidat, lui qui a remporté l’or avec le Canada au Championnat mondial.»

D’autres noms bien connus des amateurs de hockey du Québec circulent : Patrick Roy, Pascal Vincent et Kirk Muller. Les deux premiers sont liés particulièrement aux Blue Jackets, tandis que Muller fait l’objet de rumeurs à Anaheim.

Les prochains jours s’annoncent donc intéressants. «Cette semaine sera importante. On veut profiter de l’accalmie avant le début de la finale de la Coupe Stanley, samedi, pour accélérer plusieurs dossiers», a conclu notre informateur.

Voyez l’intervention complète de Renaud Lavoie dans la vidéo ci-dessus.