Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 31 mai qui en valent le détour.

Soccer : FC Séville c. AS Roma

Cette finale de la Ligue Europa est un rendez-vous entre une équipe habituée de l’emporter, et un club qui n’a effectué que de très brèves apparitions dans cette compétition. En Espagne, derrière le FC Barcelone et les deux géants de Madrid, le FC Séville semble toujours tirer son épingle du jeu en Ligue Europa. Il est le seul à avoir remporté six fois ce prestigieux tournoi, n’ayant jamais perdu en finale. Sa plus récente victoire date de 2020.

L’AS Roma n’a atteint cette étape qu’une seule fois, en 1991. Du côté de Séville, le défenseur Marcos Acuna manquera à l’appel puisqu’il a reçu un carton rouge durant la demi-finale contre Juventus. La préparation des deux équipes dans leur championnat domestique n’a pas été très bonne d’un côté comme de l’autre, mais le club espagnol a les arguments historiques pour ressortir vainqueur de ce duel à Budapest.

Prédiction : Victoire du FC Séville – 2,80

Tennis : Denis Shapovalov c. Matteo Arnaldi

Ça n’a pas été de tout repos pour le Canadien Denis Shapovalov lors de son premier match à Roland-Garros, lui qui l’a emporté en cinq manches. L’Ontarien est malheureusement reconnu pour son inconstance depuis quelques années. C’est peut-être pour cette raison qu’il n’est pas le favori des preneurs aux livres en vue de son duel de mercredi contre l’Italien Matteo Arnaldi. Pourtant, le prochain rival de «Shapo» n’occupe que le 106e rang au monde.

Le représentant de l’unifolié pointe quant à lui au 32e échelon de l’échiquier mondial. Les plus courageux feront sept fois leur mise s’ils parient que Shapovalov l’emportera encore en cinq manches, mais nous serons un peu plus conservateurs dans notre suggestion.

Prédiction : Victoire de Denis Shapovalov – 1,98

Hockey : Americans de Rochester c. Bears de Hershey

En finale de l’Association de l’Est de la Ligue américaine de hockey (LAH), les Bears ne sont qu’à une victoire de passer au prochain tour, puisqu’ils dominent 3 à 1 leur série. Mené par les jeunes Connor McMichael, Aliaksei Protas et Hendrix Lapierre, le club-école des Capitals de Washington a l’avantage sur celui des Sabres de Buffalo jusqu’à maintenant.

Devant le filet, c’est Hunter Shepard qui a été préféré au Québécois Zachary Fucale, et celui-ci fait de l’excellent boulot. Les Bears, l’équipe la plus décorée de la LAH avec 11 coupes Calder, semble être en mission pour remporter les grands honneurs.

Prédiction : Victoire des Bears de Hershey – 1,78