Nicolas Roy : une erreur flagrante du CH

Toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey font des erreurs lorsque vient le temps de repêcher des joueurs, mais certaines erreurs sont plus flagrantes que d'autres et auraient surtout pu être évitées.

Dans cette catégorie, on retrouve la sélection de Lukas Vejdemo au 87e rang par les Canadiens de Montréal en 2015 à la place de Nicolas Roy, choisi par les Hurricanes de la Caroline au 96e échelon. Un Québécois de 6 pieds 4 pouces qui jouait dans la LHJMQ et qui avait été sélectionné au tout premier rang dans le circuit Courteau.

«On n'avait pas une bonne équipe [l'année de son repêchage LNH], on n'avait pas fait les séries, s'est remémoré l'entraîneur adjoint des Saguenéens de Chicoutimi Mathieu Chouinard, mardi, lors d'un entretien à JiC.

«Il jouait avec deux vétérans sur le deuxième trio et il affrontait souvent les meilleurs joueurs adverses. Il ne pouvait pas amasser autant de points qu'un Anthony Beauvillier qui était du même repêchage, mais son jeu sur 200 pieds s'améliorait.

«Si tu discutes cinq minutes avec Nicolas Roy, tu vas voir que c'est un professionnel et qu'il est très mature. Je ne peux pas croire qu'il ait glissé [autant]. Selon moi, il aurait dû être un choix de deuxième ronde. Le CH aurait pu facilement le repêcher au troisième tour à la place de Vejdemo.»

Roy a été un élément important pour les Golden Knights de Vegas dans les présentes séries éliminatoires avec neuf points en 17 matchs en plus d'exceller défensivement et d'apporter un élément d'intensité et de robustesse.

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.