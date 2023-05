LNH: une autre chance pour les Golden Knights «originaux»

Les Golden Knights de Vegas avaient surpris le monde de hockey en atteignant la finale de la Coupe Stanley en 2018, lors de leur première année d’existence. Cinq ans plus tard, les revoici de retour à cette série ultime.

Il ne reste que six joueurs de l’édition originale des Golden Knights de 2017-2018, qui avaient vu les Capitals de Washington remporter le précieux trophée en cinq matchs. Les Québécois William Carrier et Jonathan Marchessault, de même que William Karlsson, Reilly Smith, Brayden McNabb et Shea Theodore, ont vécu ce moment. Un septième, Zach Whitecloud, avait disputé une rencontre de saison régulière avec l'équipe, mais n'avait pas pris part aux séries éliminatoires.

Ainsi, ces joueurs vivront un moment très spécial durant cette série face aux Panthers de la Floride.

«Évidemment, les gars en parlaient sur la patinoire, a souligné Marchessault, après la victoire sans équivoque de 6 à 0 des Golden Knights face aux Stars de Dallas, lundi soir, tel que rapporté par le site NHL.com. Tu vis des hauts et des bas. D’être de retour et de pouvoir batailler avec ces gars, je pense que c’est l’opportunité d’une vie et nous devons la saisir.»

Des comptes à régler

Pour Marchessault, ce sera probablement encore plus spécial, puisqu’il affrontera la formation qui, en 2017, ne l’avait pas protégé au repêchage d’expansion. Mais il sait très bien que l’affaire est loin d’être réglée.

«Le plus dur reste à accomplir, a-t-il continué. Notre meilleur hockey est à venir. [Nous] ne sommes jamais satisfaits et [nous nous] concentrons toujours sur la prochaine partie.»

Karlsson, de son côté, s’était retrouvé à Vegas quand les Blue Jackets l’avaient laissé libre comme l’air au repêchage d’expansion.

«Peut-être que j’ai pris [tout ça] pour acquis, a philosophé le Suédois. Maintenant, cinq, six ans plus tard, il y a eu des hauts et des bas et tu réalises que cette opportunité est rare. C’est probablement la plus grande différence.»

En six saisons d’existence, les Golden Knights ont participé à cinq reprises aux séries éliminatoires. Il n’y a qu’en 2021-2022 que la formation du Nevada n’a pu se qualifier.

«Il y a beaucoup d’émotion, a de son côté indiqué le capitaine de l’équipe, Mark Stone, qui a été acquis des Sénateurs d’Ottawa en 2019. Tout cela a commencé par le fait que nous n’ayons pas fait les séries l’an passé. La direction nous a donné une autre chance et ça démontre beaucoup de confiance envers les joueurs.»

- La finale de la Coupe Stanley s’amorcera samedi prochain à Vegas. La chaîne TVA Sports diffusera tous les matchs jusqu’à la remise de la coupe Stanley.