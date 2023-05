Alouettes: Danny Maciocia cherche toujours des réponses

L'heure des décisions approche pour les Alouettes.

Danny Maciocia a confirmé, lors de son point de presse de mardi, qu'il devait rendre sa formation finale à la Ligue canadienne de football (LCF) samedi à 22 h.

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.

«On a encore des décisions à prendre. Au poste de receveur, on a des grandes questions dont on se parle quotidiennement. Au poste de demi défensif, on a plusieurs joueurs qu'on aime beaucoup. On veut trouver une façon de les garder. À la ligne à l'attaque, on a des bons joueurs canadiens. Il faut choisir lesquels on va habiller pendant le premier match du 10 juin contre Ottawa.»

Le directeur général des Alouettes s'attend donc à voir certains joueurs élever leur jeu d'un cran au cours du match de vendredi contre les Tiger-Cats de Hamilton, car des postes avec l'équipe sont en jeu.

«Il y a encore des positions qui sont à gagner. Que ce soit au niveau des receveurs ou des deuxième et troisième quarts-arrière, il faut savoir qui va jouer au cas où on aurait des blessures. Ce sera un match intéressant. On espère avoir des réponses, samedi.»

S'il est satisfait de ce qu'il a vu sur le terrain, vendredi dernier contre le Rouge et Noir, Maciocia estime qu'il y a place à amélioration dans un aspect du jeu en particulier.

«J'aime la façon dont on a joué défensivement, avec des jeunes joueurs. Ottawa jouait avec la plupart des partants. Nous avons été capables de les garder à l'extérieur de la zone des buts. Il y a eu beaucoup de placements. À l'attaque, j'aimerais voir notre jeu au sol dominer la ligne de mêlée et donner la chance à notre porteur de ballon d'aller chercher des verges.»

