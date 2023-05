Coupe Memorial : Une défaite qui n’affecte pas les Remparts

Les Petes de Peterborough, qui jouaient pour leur survie à la Coupe Memorial, ont surpris les Remparts de Québec en les battant 4 à 2, mardi soir au Sandman Centre. Heureusement pour les Diables rouges, cette défaite n’est pas lourde de conséquences.

Déjà qualifiés pour la finale après leurs victoires contre les Blazers de Kamloops et les Thunderbirds de Seattle, les hommes de Patrick Roy disputaient cette rencontre pour la forme. En quête de rédemption, la bande de l’espoir du Canadien de Montréal Owen Beck a toutefois fait passer un message.

Les Petes, champions de la Ligue junior de l’Ontario, ont lancé le bal en milieu de deuxième période grâce au but de Tucker Robertson. Cinq filets ont été inscrits par les deux équipes en l’espace de 6 min 31 s.

Pour Québec, James Malatesta – avec déjà sa quatrième réussite du tournoi – et Nathan Gaucher ont gardé les leurs dans le match. Ils n’ont toutefois jamais eu les devants ni même nivelé le pointage.

Ce fut une rare soirée de travail difficile pour William Rousseau. Le gardien des Remparts a cédé quatre fois sur 29 lancers avant d’être remplacé par Quentin Miller au troisième engagement.

Beck n’a pas obtenu de point chez les Petes. Outre Robertson, J.R. Avon, Avery Hayes et Connor Lockhart ont touché la cible. Le résultat de la rencontre de mercredi entre les Blazers et les Thunderbirds permettra de savoir quelle équipe se rendra en demi-finale et lesquelles devront disputer un duel de bris d’égalité.

Les Remparts devront patienter jusqu’à dimanche avant leur match de la finale.