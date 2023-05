«C'est du jamais-vu pour la LNH»

La finale opposant les Panthers de la Floride aux Golden Knights de Vegas fera grandir la LNH.

C'est du moins ce qu'Antoine Roussel a déclaré à l'émission «La Poche Bleue le midi», mardi.

«Matthew Tkachuk est en train de faire grossir le hockey dans des endroits où on n'allait pas avant. C'est rare que tu vas voir un gars sur le plateau de TNT dans un match du Heat et que ça parle de hockey, alors que ça devrait parler de basketball. C'est du jamais-vu.»

L'analyste ajoute toutefois que, même si Tkachuk contribue à donner plus de visibilité au circuit Bettman, il n'est pas certain que son focus soit au bon endroit.

«Quand j'ai vu ça, je me suis demandé si c'était le bon moment. Est-ce que la concentration est au bon endroit? C'est bien de relâcher et de penser à autre chose, mais est-ce que ça fait en sorte que ta concentration n'est plus à la bonne place? C'est le point négatif.»

Stéphane Gonzalez a tenu à amener le point que la vedette des Panthers a un lien solide avec la NBA.

«Charles Barkley est un gars qui adore le hockey. C'est un bon ami à Wayne Gretzky. Pendant les séries éliminatoires, il disait que c'était meilleur au hockey qu'au basketball. Il faut aussi noter que Matthew Tkachuk a déjà été dans la même classe que Jayson Tatum des Celtics de Boston. Ce sont deux amis. On veut vendre le hockey et c'est parfait d'avoir la plateforme de la NBA.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.