Une remontée à la Bianca Andreescu

PARIS | Les insuccès de Bianca Andreescu sur la terre battue sont-ils derrière elle? La Canadienne a, en tout cas, remporté un premier match cette saison sur cette surface en trois tentatives, et elle a choisi le bon moment, soit au premier tour de Roland-Garros.

• À lire aussi: Roland-Garros: Djokovic ne devrait pas être sanctionné

• À lire aussi: Tennis: une joueuse professionnelle se mariera à un admirateur qu’elle a rencontré par hasard

Face à une Victoria Azarenka irritable d’un bout à l’autre de leur premier affrontement en carrière, Andreescu est restée détendue dans ce duel entre deux championnes en Grand Chelem; la Bélarussienne deux fois en Australie (2012 et 2013) et la Canadienne à New York (2019).

Bianca est revenue de l’arrière comme elle sait si bien le faire pour se sauver avec une victoire de 2-6, 6-3 et 6-4 dans un court Simonne-Mathieu frisquet en ce mardi soir printanier à Paris.

«Je n’ai pas eu beaucoup de matchs [après une blessure à une cheville à Miami en mars], alors mon but ici [à Paris] était de faire de mon mieux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je suis très fière de moi», s’est exprimé la gagnante du jour sur le terrain avant de dire quelques mots en français.

are you kidding me.pic.twitter.com/krX1Kvu2eC — Set Tenis (@settenisok) May 30, 2023

Plaisanter avec l’arbitre

Après un bon départ devant une foule partagée, l’Ontarienne de 22 ans a vu sa rivale prendre l’ascendant grâce à deux bris de service aux cinquième et septième jeux de la manche initiale.

Mais il ne faut jamais compter Bianca pour battue. Tenace, la 42e joueuse mondiale a repris ses esprits et ce sont ceux d’Azarenka qui ont pris le bord. Celle-ci cherchait constamment les marques au sol, toujours en désaccord avec l’arbitre et les juges de ligne en plus d’être impatiente avec les chasseurs de balle.

Les signes de frustration ont été plus nombreux, la 18e tête de série de la compétition donnant quelques coups de pied sur une balle ou deux.

Pendant ce temps, Bianca est demeurée concentrée et elle a même rigolé avec l’arbitre, qui, à l’aide d’une serviette, lui a enlevé la terre collée sur son dos à la suite d’une chute au début du dernier set.

Crédit photo : AFP

Cinq balles de match

Le match s’est joué au sixième jeu de la manche décisive, quand le pointage était de 3-2 pour Andreescu. Après quatre égalités, l’ex-numéro 4 de la WTA a réussi à enlever le point pour filer vers la victoire.

Ce ne fut toutefois pas facile pour la Canadienne de conclure, mais elle a fini par mettre un point final à cette rencontre sur sa cinquième balle de match.

Le prochain rendez-vous de Bianca aura lieu face à l’Américaine Emma Navarro, 75e.